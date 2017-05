Pordenonelegge al Salone del Libro 2017 di Torino

PORDENONE – Pordenonelegge firma per il terzo anno il cartellone degli incontri dedicati alla poesia al Salone del Libro di Torino: dal 19 al 22 maggio nove appuntamenti con i protagonisti della scena poetica nazionale – da Vivian Lamarque a Davide Rondoni, Antonio Riccardi, Laura Pugno, Milo De Angelis fra gli altri - e con l’omaggio a due decani della poesia italiana e olandese, Giampiero Neri e Willem van Toorn. Selezionato fra i 'superfestival' coinvolti nell’edizione 2017 del Salone, pordenonelegge proporrà a Torino, accanto agli incontri di poesia organizzati dal direttore artistico Gian Mario Villalta con i curatori Alberto Garlini e Valentina Gasparet, un vero must, la Libreria della Poesia, un bookshop che è diventato emblema e 'totem' delle iniziative promosse al Lingotto dalla Festa del Libro: uno spazio allestito con Librerie Coop, focalizzato solo sulla poesia con oltre 3mila titoli che spaziano dagli 'introvabili' alle ultime novità di stagione. E in questa edizione 2017 raddoppia lo spazio dello stand della Regione Fvg al Salone: sarà forte di ben 200 mq e ospiterà una trentina di incontri promossi dai festival regionali per il coordinamento della Fondazione Pordenonelegge.it

Incontri

Il cartellone degli incontri di poesia al salone si aprirà venerdì 19 maggio incrociando temi centrali dell’attuale scena poetica, come il ruolo delle nuove tecnologie nella diffusione dei testi e le nuove modalità di contatto con i lettori. Alle 12 alla Libreria della Poesia/Stand Friuli Venezia Giulia Laura Pugno e Milo De Angelis converseranno de Le molte strade della poesia, inscritta fra relazioni e mondi emotivi, favorita ora dalle nuove tecnologie. Alle 16.30 uno sguardo sulle nuove collane di poesia, segno di nuova attenzione ma anche di una certa 'dispersione' nel settore. Ne dialogheranno Franco Buffoni, Tomaso Kemeny e Antonio Riccardi, coordinati da Gian Mario Villalta. E domenica 21 maggio di 'Poesia e tecnologia' - dall’audio-video al verso via Instagram – ragioneranno Isabella Leardini, Davide Rondoni e Maria Pia Ammirati. A due Maestri della poesia, Giampiero Neri e l’autore olandese Willem Van Toorn, è dedicato l’incontro di venerdì nello spazio Babel: alle 16.30, in una sorta di omaggio alla carriera, racconteranno la loro esperienza in poesia nel corso del secondo Novecento conversando con Paolo Ruffilli, introdotti da Alberto Garlini. Sabato 20 maggio due appuntamenti saranno dedicati alle Collane Gialla e Gialla Oro, che vedono pordenonelegge come co-editore con LietoColle di Michelangelo Camelliti. Libri che si sono fatti notare e che sono riconosciuti nell’ambito delle rassegne letterarie più importanti: interverranno alle 11.30 Azzurra D’Agostino (Alfabetiere privato), Alessandro Grippa (Opera in terra), Marco Pelliccioli (L’orfano) e Francesca Serragnoli (Aprile di là), presentati da Roberto Cescon. E domenica alle 11.30 si parlerà dell’ultima nata, la Collana Gialla Oro, con Maria Grazia Calandrone (Gli scomparsi) e Gaia Danese (L’amore domestico) presentate da Valentina Gasparet.

In programma ancora due incontri legati a novità 2017: come l’opera concept Cieli celesti che sarà raccontata dal suo autore, Claudio Damiani, e l’antologia, Alzheimer d’amore, dove l’esperienza riflessa della malattia trova riscontro in un eccellente manipolo di poeti, a Torino ne converseranno Alberto Bertoni, Franca Grisoni, Vivian Lamarque e Fabio Pusterla.

Anche quest’anno, poi, la Fondazione Pordenonelegge.it coordina la presenza al Salone degli editori del Friuli Venezia Giulia: a Torino sbarcheranno ben 37 case editrici regionali. Novità 2017 è l’attivazione, da parte di Fondazione Pordenonelegge.it, di un tirocinio formativo con l’Università di Torino per la formazione di studenti che lavoreranno in squadra sulla comunicazione social degli eventi programmati al Salone.

Info www.pordenonelegge.it