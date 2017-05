Pordenonescrive Junior, l'estate si apre con un campus d'autore

PORDENONE – L’estate 2017 arriva con un pieno di fantasia e creatività: archiviato per qualche mese il tempo di scuola, ecco quattro docenti d’eccezione che sanno come stimolare il gusto della lettura e i primi appassionati cimenti con la scrittura. Dal 19 al 22 giugno torna pordenonescrive Junior, un piccolo e intenso 'campus d’autore', con quattro 'coach' che parlano ai giovani e li accompagnano ad esplorare la parola scritta e a sperimentare la scrittura come fosse un gioco creativo, per continuare a crescere accompagnati dalla meraviglia delle storie. Guido Sgardoli saprà come appassionarli ai grandi classici, Emanuela Da Ros introdurrà i ragazzi al fascino e ai meccanismi del racconto, Rossella Renzi li guiderà alla scoperta dei versi e della poesia, con Nicoletta Costa impareranno a colorare le prime giornate estive e a capire come le parole si sposano a disegni, visioni, figure.

Scuola di scrittura creativa

Pordenonescrive, la Scuola di scrittura creativa curata da Fondazione Pordenonelegge.it, propone la terza edizione di pordenonescrive junior, coordinata da Valentina Gasparet, dedicandola ai ragazzi della scuola primaria e dei primi anni della scuola secondaria di primo grado (8-12 anni). Il corso, a Palazzo Badini dal 19 al 22 giugno, dalle 10 alle 12, è semplice e di grande qualità: quattro lezioni tematiche da due ore ciascuna, con quattro tra i migliori autori del panorama letterario per ragazzi, per imparare, divertendosi, le tecniche, le regole e i segreti della scrittura. Si comincia quindi da tutto quello che c’è prima dello scrivere, ossia dall’amore per la lettura, con Guido Sgardoli (lunedì 19 giugno) in un viaggio speciale tra i grandi classici della letteratura per ragazzi: dalle avventure di Tom Sawyer a Zanna Bianca. Emanuela Da Ros (martedì 20 giugno) svelerà da dove nasce una storia, come cresce e diventa grande. Con Nicoletta Costa (mercoledì 21 giugno) verremo rapiti dalla magia delle immagini per raccontare una storia con disegni e colori. E infine con Rossella Renzi (giovedì 22 giugno) si entrerà nelle stanze della poesia, esplorando le possibilità dello scrivere in versi, tra rime colorate, suoni, filastrocche.

Le iscrizioni e la relativa quota di adesione devono pervenire entro e non oltre martedì 13 giugno 2017 alla mail fondazione@pordenonelegge.it Info presso gli uffici della Fondazione Pordenonelegge.it, via Castello 4, Pordenone. Sito web www.pordenonelegge.it

I docenti

Guido Sgardoli è nato a San Donà di Piave nel 1965. Vive e lavora a Treviso. Ha esordito nel 2004 con la prestigiosa collana Gl'Istrici di Salani. Da allora circa ottanta titoli con i più importanti editori italiani e numerose traduzioni estere. Si è aggiudicato due volte il 'Premio Andersen', principale riconoscimento italiano attribuito agli autori di libri per ragazzi. Tra i suoi ultimi libri, Il giorno degli eroi (Rizzoli), L'isola misteriosa e Marco Polo (EL), la serie I gemelli Robinson (Mondadori), Grandi classici in poche parole (Einaudi Ragazzi) e Che campione! (EL, 2017).

Emanuela Da Ros, giornalista, insegnante e scrittrice, è specializzata in libri per ragazzi. Il suo esordio nel mondo della letteratura per ragazzi avviene nel 2000 quando, a Bologna, nell'ambito della Fiera internazionale del Libro per Ragazzi, vince il premio 'Pippi Calzelunghe' con un inedito che verrà pubblicato da Feltrinelli, nel 2001, col titolo Il Giornalino Larry. In seguito ha pubblicato con le maggiori case editrici italiane, ed è stata più volte tradotta all’estero. Il suo libro La storia di Marinella. Una bambina del Vajont, Feltrinelli Kids, ha vinto la selezione Premio Sceglilibro e il Premio Bancarellino 2016.

Nicoletta Costa è nata a Trieste, dove vive e lavora. Laureatasi in architettura a Venezia nel 1978, ha iniziato la sua attività di illustratrice due anni dopo. Ha illustrato a tutt’oggi decine e decine di volumi e di albi per i quali, spesso, scrive anche i testi. Ha ricevuto alcuni tra i premi più prestigiosi. I suoi libri vengono pubblicati in Italia dalle case editrici più importanti e da molti editori stranieri. Collabora con varie aziende nella creazione di giocattoli, abbigliamento, camere per bambini, cartoleria. La Nuvola Olga, Giulio Coniglio e la Strega Teodora solo alcuni dei suoi personaggi più amati.

Rossella Renzi vive e insegna a Conselice (RA). Nel 2009 ha pubblicato la raccolta I giorni dell'acqua (L'arcolaio, Forlì), sue poesie sono apparse su riviste, blog, antologie. E' redattrice di 'Argo - Rivista d'esplorazione', cura il lit-blog 'Donne in poesia' per le Edizioni Kolibris e collabora con il blog Ipoetisonovivi.com, la poesia alla elementari. Organizza da anni eventi legati alla poesia, laboratori di lettura e scrittura per bambini e ragazzi, progetti didattici che comprendono la realizzazione di libri e mostre d’arte, tra cui: Arte, grafica e poesia (2013); Rami per la rima (2014); Dire fare sbocciare - Haiku e altre creazioni (2016).