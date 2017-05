PORDENONE - L'Associazione 'Club Inner Circle - Panorama', organizza la manifestazione fieristica Naoniscon - Pordenone Games & Comics che si terrà domenica 21 maggio 2017 dalle 9 alle 20 presso la Fiera di Pordenone. Si tratta della principale convention ludica del Friuli Venezia Giulia che raccoglie curiosi ed appassionati di tutto il Nord Italia, giunta alla sua 21a edizione.

Gioco intelligente

Naoniscon è una manifestazione ludica il cui scopo originario era quello di diffondere il 'Gioco Intelligente', mostrando gli sviluppi che di anno in anno si susseguono nel panorama dei giochi di ruolo, di simulazione, di società, di carte, con anche la presenza di autori di giochi e case editrici, con uno sguardo anche ai videogiochi degli anni '80 e '90. A questo nucleo originario, si è aggiunta la rassegna di fumetti nuovi e da collezione, arricchita dalla partecipazione di autori e disegnatori già affermati, ma anche da esordienti e scuole del fumetto. Infine da anni si svolge anche una delle principali Gare Cosplay italiane, che vede partecipare in giuria ospiti nazionali ed internazionali.

Novità

Novità assoluta di questa 21a edizione, sarà il padiglione aggiuntivo dedicato alla storia ed alla cultura giapponese, con la partecipazioni di maestri nipponici nelle arti della calligrafia, della musica, delle composizioni floreali e di confezionamento oggetti, assieme alle più famose cerimonie del tè, vestizione del kimono, ecc.

Quest'anno il sito web 'LoSpazioBianco.it', dedicato alle migliori fiere di giochi nel panorama italiano, ci ha classificati al 4° posto tra le migliori Fiere del settore in Italia. E' di sicuro l'appuntamento più divertente della Fiera di Pordenone, uno spazio aperto agli amanti dei fumetti, dei giochi da tavolo, dei videogames e del cosplay.

Una domenica indimenticabile, quella dedicata a Naoniscon, grazie all’organizzazione di Club Inner Circle - Panorama, storica associazione ludica di Pordenone nata nel 1995, e che è tra le più longeve d'Italia. Special Guest dell'iniziativa, sarà Luigi Cecchi, in arte Bigio, autore del fumetto Drizzit, e Marco Merrino, in arte Croix89, celebre youtuber con decine di migliaia di fan alle spalle.