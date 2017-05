PORDENONE - Lunedì 22 Maggio presso la sala dell’Ex Convento di San Francesco, dopo l’Approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo, i Soci presenti all’assemblea hanno nominato all’unanimità il Presidente dell’Asd Insieme per Pordenone Volley per il prossimo quadriennio e riconfermato in blocco il Consiglio Direttivo uscente: Maurizio Frattolin, Vincenzina Dei Negri, Federica Babuin, Franco Alberti, Carlo Roman, con le new entry, Claudia Faloppa, Edvige Bevacqua e naturalmente Gianni Marson al quale è andato il ringraziamento di tutti per il lavoro svolto e per il costante impegno profuso durante il suo mandato che ha portato alla promozione nel campionato nazionale di B2 ed a importanti traguardi nel settore giovanile. Giovanna Della Barbara è il nuovo presidente dell’Insieme per Pordenone Volley. Ex giocatrice, il neo presidente biancorosso, rientra nel mondo della pallavolo e succede a Gianni Marson.

Esperienza da imprenditrice

Toccherà a Giovanna adesso tenere il timone della A.S.D. Insieme per Pordenone Volley e portare in società tutta l’enorme esperienza da imprenditrice accumulata negli anni nell’azienda di famiglia, la Sattec DBS gomma srl, azienda leader nella produzione di articoli tecnici in gomma con e senza inserti metallici ad alto livello tecnologico.

Sin da subito coinvolta nell'esperienza della società naoniana, la neo presidentessa ha accettato il nuovo ed ambizioso incarico: «Accolgo con entusiasmo - afferma Della Barbara - questo ruolo in un mondo, quello della pallavolo, che rappresenta per me una nuova sfida. E' uno sport che mi piace e mi è rimasto sempre nel cuore. Gli obiettivi che abbiamo sono quelli di migliorare il percorso intrapreso negli ultimi anni, con un numero maggiore di atleti e la partecipazione delle famiglie. Abbiamo un settore giovanile forte e in crescita, che sta raccogliendo importanti traguardi sia sul territorio che a livello nazionale, grazie alla professionalità e all’impegno di tutto lo staff tecnico e societario. L’impegno è quello di continuare a migliorarci sia come organizzazione che come obiettivi sportivi. Ci tengo a ringraziare l'ex Presidente Marson per quello che ha fatto per questa società promettendo che sugli obiettivi già programmati ci sarà continuità di vedute».