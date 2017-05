Banca Mediolanum al Giro d'Italia: arriva a Piancavallo la Pedalata amatoriale

PORDENONE - Partirà venerdì 26 maggio la pedalata amatoriale di Banca Mediolanum che, anticipando la gara di qualche ora, percorrerà alcuni tratti della tappa San Candido – Piancavallo. Grazie all’organizzazione di Alessandro Pellegrini, Family Banker® di Banca Mediolanum e dei suoi colleghi, il gruppo in maglia azzurra partirà alle 13 da Maniago in compagnia di Alessandro Ballan e Francesco Moser, per arrivare al traguardo di Piancavallo entro le 15.

Raccolta fondi #stammivicino

Un 'giro nel giro' che la Banca, per il quindicesimo anno consecutivo sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, organizza per appassionati ciclisti insieme ai fuoriclasse e storici testimonial Francesco Moser, Gianni Motta, Maurizio Fondriest, Paolo Bettini ai quali si unisce, da quest’anno, Alessandro Ballan. Come negli anni passati, proseguiranno le iniziative solidali di Fondazione Mediolanum Onlus, che opera a sostegno del mondo dell’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Quest’anno la raccolta fondi sarà a favore del progetto #stammivicino, sostenendo le associazioni Aseop Onlus, CasAmica Onlus e TriaCorda, per aiutare 240 bambini con gravi patologie oncologiche e le loro famiglie costretti ad allontanarsi dalla propria casa e dalla propria città per cercare cure in altri centri dove esistono strutture sanitarie specializzate.

Dedicato un libro

E per celebrare la centesima edizione del Giro d’Italia, Ennio Doris, Presidente di Banca Mediolanum e Pier Augusto Stagi, Direttore di Tuttobici, entrambi molto appassionati di ciclismo, hanno voluto dedicare un libro - '100 storie in un giro' (edito da Mondadori) - nel quale viene ripercorsa la storia del nostro Paese attraverso le tappe più belle e significative della corsa. Un libro ricco di aneddoti e passi di autentica letteratura raccolti da libri rari e pubblicazioni dell’epoca. Un libro che parla di libri. Una storia che è la summa di altre mille storie, un prontuario di passione per gli appassionati: quelli veri.