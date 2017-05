Compra un biglietto da 5 euro e ne porta a casa quasi 2 milioni

MANIAGO - Acquista un 'Nuovo turista per sempre', gratta, e vince 1,840 milioni di euro. E' successo alla ricevitoria del bar 'Sorsi e Morsi' di Maniago, il 24 maggio. Il fortunato, o la fortunata, non riceverà la somma in una sola soluzione, ma in diversi step: 300 mila euro subito, e quindi 6 mila euro al mese per 20 anni, infine un ulteriore assegno di 100 mila euro. In quanto all'identità del giocatore che si è visto cambiare la vita, non si sa nulla.

Pare solo che la vincita risalga allo scorso 10 maggio, ma solo ora è stata reclamata attraverso canali istituzionali e riservati direttamente alla sede centrale di Roma. L'auspicio è quello consueto, in casi come questi, ovvero che il denaro sia finito nelle tasche di chi ne aveva bisogno.