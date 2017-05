Giro d'Italia: a Malnisio laboratori per famiglie sulla fisica della bicicletta

PORDENONE - Domenica 28 maggio, famiglie alla scoperta di leve e ingranaggi in uno speciale laboratorio nella Centrale di Malnisio, in occasione del passaggio del 100° Giro d’Italia. Due ruote che girano e avanzano nello spazio, due punti di appoggio molto stretti che consentono di restare in equilibrio in barba alla forza di gravità: impossibile non parlare di scienza quando si ha a che fare con una bicicletta!

Laboratorio sulla bicicletta

In occasione passaggio del 100° Giro d’Italia a Montereale Valcellina (che avverrà il 25 maggio), domenica 28 maggio alle 15 l’Immaginario Scientifico propone uno speciale laboratorio per famiglie al Museo della Centrale di Malnisio, alla scoperta di rotazioni, ingranaggi e movimenti. Riuniti intorno a un tavolo, grandi e bambini dai 7 anni in su potranno sperimentare, formulare ipotesi e ragionare insieme, trasformandosi per un pomeriggio in un team di creativi scienziati! Sperimentando il funzionamento di leve, carrucole e ingranaggi, proveranno a realizzare degli originali automata 'ciclisti': marchingegni funzionanti, azionati da una manovella, in grado di mettere in moto una piccola e colorata bicicletta!

Costi, orari e prenotazioni

Il costo del laboratorio è di 7,00 euro a persona, comprensivo di ingresso al museo (aperto dalle 10 alle 18). È consigliata la prenotazione, da effettuare telefonando al numero 0434 542455 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13) o via e-mail all’indirizzo iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it