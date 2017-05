Tempo di assemblea in Coop Casarsa: il via a Faedis per il grande gruppo regionale della cooperazione di consumo

CASARSA DELLA DELIZIA - Tempo di assemblea per Coop Casarsa, il più grande gruppo della cooperazione di consumo con sede decisionale in Friuli Venezia Giulia con 14 punti vendita: i suoi 15 mila soci saranno chiamati ad approvare il bilancio 2016, chiuso in attivo e con un fatturato di 26 milioni di euro, che significa un aumento del 4,62% rispetto l’anno precedente. La sede di Faedis, gestita dalla cooperativa casarsese dal 2015 in accordo con la cooperativa locale fondata nel 1920, è stata scelta per il primo appuntamento a livello regionale martedì 23 maggio alle 19.30 nella sala consigliare in piazza Monsignor Pelizzo, alla quale parteciperanno tutti i soci Coop Casarsa della provincia di Udine (gli altri punti vendita sono a Goricizza di Codroipo, Porpetto e Ruda). Giovedì 25 maggio alle 19.30 appuntamento a Francenigo nella sala parrocchiale per quelli della provincia di Treviso. Infine domenica 28 maggio alle 10.30 a Casarsa della Delizia ci si ritroverà nel ridotto del teatro Pasolini con i soci di Pordenone e altre province.



Solidità proiettata al futuro

«Coop Casarsa - ha commentato il presidente della cooperativa casarsese Mauro Praturlon - conferma la sua solidità e guarda al futuro: le assemblee dei soci come ogni anno saranno un momento importante per la vita della cooperativa, occasione di confronto e analisi in vista di nuovi obiettivi da raggiungere sempre mantenendo come stella polare i valori mutualistici che ci guidano fin dalla fondazione avvenuta quasi cento anni fa». La 'fotografia' dei 12 mesi appena trascorsi è a tinte positive. «Operiamo ancora in un contesto in cui le persone sono molto attente ai propri consumi - ha aggiunto Praturlon - ma in generale il 2016 ha visto tornare una maggiore fiducia nel futuro tra i consumatori e questo lo abbiamo percepito anche nelle spese che compiono nei nostri punti vendita. Tra le tendenze abbiamo rilevato pure una sempre maggiore richiesta di prodotti di qualità che provengono da aziende locali, alla quale abbiamo risposto come sempre in maniera completa e conveniente, grazie anche alle numerose promozioni che abbiamo attivato a favore dei clienti e soprattutto dei soci, per i quali ci sono state delle offerte speciali ogni settimana».



Le politiche sociali della cooperativa

Nell’assemblea saranno esposte anche le politiche sociali della cooperativa, con indicazione degli interventi svolti a favore delle comunità, scuole e associazioni. Tra questi anche il progetto Cari soci fate i buoni scuola, con i soci che hanno donato materiale didattico ad alcune scuole del territorio: saranno ospiti la scuola Primaria Alighieri di Faedis, alla quale sarà donato un microscopio e una fornitura di pennarelli, e la scuola dell’infanzia di Campeglio alla quale andranno gessi, colla e carta per fotocopie e disegni. Come da tradizione ai soci presenti alle assemblee sarà consegnato un omaggio e un rinfresco per brindare all’avvenire di Coop Casarsa tutti insieme.