Pordenonelegge 2017, quattro autori e quattro libri da non perdere per il concorso "Caro autore, ti scrivo..."

PORDENONE – A 110 giorni da pordenonelegge 2017 riparte il Concorso 'Caro autore, ti scrivo...' rivolto ai giovani lettori 12 – 14enni, promosso da Fondazione Pordenonelegge.it. Anche per questa edizione sono stati selezionati quattro 'magnifici cari autori' e quattro tra le migliori pubblicazioni della letteratura per ragazzi, che anticipano così il programma Junior della Festa del Libro in calendario dal 13 al 17 settembre 2017. Bruno Tognolini, Luigi Garlando, Guia Risari e Gabriele Clima sono ‘penne’ familiari e amate dai piccoli lettori.

Bruno Tognolini

Bruno Tognolini è ormai da trent’anni per amore e mestiere scrittore 'per bambini e per i loro grandi'. Ha scritto poesie, romanzi e racconti, programmi televisivi (come l’Albero Azzurro e la Melevisione), saggi, canzoni. È Premio Andersen 2007 e 2011 come miglior scrittore italiano per ragazzi. Il giardino dei musi eterni (Salani, 2017) è una sorta di ‘fantasy’ per adolescenti che ruota intorno agli Àniman, spiriti che fanno parte dell’anima del mondo, invisibili agli occhi umani.

Luigi Garlando

Luigi Garlando, caporedattore della Gazzetta dello Sport, da anni scrive libri per ragazzi, molti dei quali divenuti dei casi editoriali, come la celebre serie Goal. Ora sei una stella. Per questo mi chiamo Giovanni, sulla vita di Giovanni Falcone, è uno dei libri più letti e adottati nelle scuole italiane. Nel 2017 vince il Premio Strega Ragazze e Ragazzi con L’estate che conobbi il Che. Io e il Papu (Rizzoli, 2017) racconta di un bimbo, Arcadio, che ha smesso di parlare il giorno di un brutto attentato. Ed è la storia del suo fantastico incontro con il ‘Papu’, un Papa che si chiama Francesco e che assomiglia moltissimo a Papa Bergoglio.