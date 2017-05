Danieli & C. Spa ribadisce il proprio sistegno al Cro

AVIANO – Una delegazione di Danieli & C. Spa di Buttrio, uno dei tre principali gruppi industriali al mondo per la progettazione, produzione e installazione di impianti siderurgici, ha incontrato il Direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori Cro di Aviano, Mario Tubertini e il Direttore Scientifico, Paolo De Paoli, per mettere nelle disponibilità del Centro i proventi della lotteria di Natale Danieli – Abs, pari a 14 mila euro. «Da anni – è stato detto durante l’incontro – l’azienda sensibilizza sull’importanza del sostegno alla ricerca, devolvendo il ricavato al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. I biglietti, in vendita dal mese di novembre – è stato precisato – sono disponibili nelle aziende Danieli e Abs e acquistabili esclusivamente da dipendenti e familiari». Tubertini e De Paoli hanno ringraziato Danieli e i suoi collaboratori per la vicinanza alle attività di ricerca, diagnosi e cura che si svolgono nel Centro di riferimento oncologico avianese.

