Passa il Giro d'Italia, chiuse le rampe della A28

PORDENONE - Passa il Giro d’Italia, vengono chiuse le rampe della A28. Un piccolo e limitato disagio per consentire un grande evento. La ventesima tappa del giro d’Italia che partirà da Pordenone e arriverà – dopo centonovanta chilometri – sull’altopiano di Asiago, richiederà la chiusura delle rampe di collegamento fra le bretelle dell’autostrada A28 da Fontanafredda, Sacile Est, Sacile Ovest e Godega di Sant’Urbano con la Strada Statale Pontebbana dalle 10 alle 13 di sabato 27 maggio. Il percorso della tappa (partenza alle 12 circa) prevede l’attraversamento del centro di Pordenone in direzione di Sacile per poi proseguire verso Godega di Sant’Urbano e Conegliano sulla viabilità ordinaria che sarà soggetta a una serie di limitazioni.