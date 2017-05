Festa delle erbe e del benessere a Tramonti di Sopra

TRAMONTI DI SOPRA - Escursioni, mostre, laboratori, conferenze, mercatino, gastronomia, musica, pratiche ed esercizi per il benessere, attività dedicate ai più piccoli, baratto dei libri, con ospiti speciali i Tuareg (the e artigianato). Questo è il ricco programma della Festa delle erbe e del benessere proposto dal Comune di Tramonti di Sopra domenica 28 maggio, nelle piazze e nelle vie del paese. L'anteprima sabato 27 alle 18 in sala consiliare sarà un originale connubio di arte, poesia e musica con Maria Teresa Pirillo, Barbara Errico e Andrea Castiglione. Pirillo, pittrice acquarellista con molte Collettive e Personali in attivo, in Italia e all'estero, inaugurerà la propria mostra di acquerelli realizzati col vino e presenterà in anteprima il proprio volume di poesie Teresa & gli altri, con prefazione di Renata D'Aronco presidente del Club UNESCO Udine.

Errico - cantante jazz, compositrice, docente di canto moderno, jazz, blues, già insegnante di Elisa, con all’attivo diversi riconoscimenti (Oscar del Jazz Italiano, finalista del Premio Tenco, definita nel '99 'il miglior talento italiano', Premio Italian Jazz Awards 2011), chiamata a numerosi festival a livello europeo – assieme al chitarrista Andrea Castiglione proporrà standard blues. Domenica le attività saranno molteplici durante tutta la giornata, accompagnate da un'offerta gastronomica a tema (piatti tipici della tradizione locale a base di erbe a cura della Pro loco, street food e degustazioni bio-veg dal mondo). Le escursioni porteranno in natura alla scoperta di erbe spontanee e officinali o di acque color smeraldo (prenotazioni: 3334756449); i laboratori andranno dalla preparazione dello sciroppo di sambuco alla cosmesi naturale; nei convegni si parlerà di alimentazione e geobiologia, medicina naturale. Sul fronte benessere si potranno conoscere e provare diverse tecniche e discipline: shiatsu, reiki, riflessologia plantare, riflessologia facciale vietnamita, meditazione, gong, esercizi per la bellezza, automassaggi, camminate curative, trattamenti psicofisici energetici, il metodo Bars per la ricerca e il mantenimento dell’equilibrio tra corpo e mente. Alle 12 inaugurazione della mostra fotografica 'Meduna, l’acqua che unisce', seguita da aperitivo, mentre la mostra sulle erbe spontanee sarà visitabile per tutta la giornata. Conclusione in bellezza alle 18 con il concerto hang di Paolo Borghi, finalista a Italia’s Got Talent, musicista, musicoterapista ed esperto di massaggio sonoro. Per i più piccoli ci saranno letture, laboratori e un menù dedicato, per tutti il baratto dei libri.