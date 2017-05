Serracchiani, inaccettabili i ritardi nei pagamenti di Agea

PORDENONE - «Il ritardo di Agea nei pagamenti dei fondi che spettano ai nostri agricoltori regionali fin dal 2015 è inaccettabile». Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. «Ho personalmente scritto, insieme all'assessore Shaurli, almeno due lettere al ministro Martina - ha ricordato Serracchiani - dopo le quali abbiamo ricevuto una risposta da parte del direttore dell'Agea, risposta che ancora una volta non è sufficiente anche perché vengono posticipati i tempi per i pagamenti ». A questo punto, ha reso noto la presidente della Regione, «ho nuovamente scritto con Shaurli al ministro, lamentando i ritardi, chiedendo urgentemente un incontro e sostenendo che l'attività di Agea non risponde più ai bisogni dei nostri cittadini e in particolare dei nostri agricoltori».

Più in dettaglio - come rende noto nella missiva la presidente del Friuli Venezia Giulia - una prima nota di Agea dello scorso febbraio, a seguito di un sollecito della Regione, indicava inizio marzo 2017 per la chiusura dei pagamenti dei premi assicurativi del 2013 e date comprese tra la metà e la fine marzo per l'avvio dei pagamenti per lo sviluppo rurale. Una successiva comunicazione dell'Agenzia, a inizio marzo, posticipava i pagamenti sui bandi aperti nel 2015 (biologico e pascoli) al 27 aprile e i pagamenti per la Misura 13 (indennità compensativa montana) al 14 giugno, con date ancora successive per le altre misure.



Dopo che anche le scadenze indicate da Agea a marzo erano state disattese, a seguito di un nuovo sollecito della Regione, l'Agenzia ha comunicato a maggio inoltrato che ci saranno nuovi

rinvii dei pagamenti a giugno e a luglio. «Una situazione - ha affermato Serracchiani - ormai insostenibile». Per effetto di queste continue dilazioni, «i nostri agricoltori - ha lamentato

dunque la presidente del Friuli Venezia Giulia - stanno abbandonando l'interesse verso le misure di sviluppo rurale nelle quali la Regione ha investito tanto e che servono tremendamente

alla nostra economia e alle nostre politiche agricole».