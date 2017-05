Appuntamenti, orari, viabilità: tutto sulla Notte Rosa e il magico fine settimana di Pordenone

PORDENONE - Ci siamo. Venerdì 26 la magica Notte Rosa tra stand, musica, negozi aperti. Sabato 27 la partenza della ventesima tappa del 100esimo Giro d’Italia, da piazza XX Settembre. In prima fila il Comune che da oltre un mese sta promuovendo gli appuntamenti propedeutici al prossimo, storico, fine settimana di una città sempre più vestita di Rosa.

Venerdì: la Notte Rosa

Alle 16 inizieranno gli allestimenti degli stand degli sponsor del Giro in viale Martelli e piazza della Motta, e dei chioschi enogastronomici con i prodotti nostrani in via Mazzini e piazzetta Calderari: aperti dalle 17 all’una di notte. In largo San Giorgio funzionerà dalle 18 a mezzanotte una tensostruttura dedicata al ciclismo e degustazioni. Via Brusafiera verrà chiusa e adornata con un tappeto rosa come ideale collegamento con gli eventi di piazza Cavour e via Mazzini. Dalle 17 circa, vie e piazze del centro si animeranno con la musica di strada di PordenOnAir a cui si aggiungeranno, dalle 18, altre street band. L’intrattenimento itinerante prevede anche palloncini per i bimbi e due comici che gireranno con la cornice rosa del Giro d’Italia per raccogliere i selfie dei passanti. Negozi aperti fino alle 23, mentre i bar prolungheranno l’orario fino al termine della Notte Rosa, all'una. Orario di apertura esteso per i Musei civici, aperti dalle 15 alle 21. Alle 21 sul palco di piazza Cavour ci saranno le premiazioni delle migliori vetrine rosa dei negozianti e alle 21.15 concertone gratuito dei Doctor and The Medics, storica e divertente band anglosassone degli anni ’80 che fece furore in mezzo mondo con il singolo 'Spirit in the sky'. Tutt'altra musica al teatro Verdi alle 20.45 con il Grande concerto finale di stagione dedicato al Giro d'Italia dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, il cui prestigio non ha bisogno di presentazioni, diretta da James Conlon, definito dalla critica 'un miracolo d’equilibrio' e con la star internazionale del violino Ray Chen.

In occasione della Notte Rosa, chi lascerà l’auto al parcheggio della Fiera potrà utilizzare il bus navetta gratuito verso il centro, ogni 15 minuti circa dalle 16 alle 24, un servizio di Comune e Atap.

Sabato: il Giro d'Italia

La carovana del Giro con le sue auto pubblicitarie e di servizio arriverà in piazza della Motta al primo mattino per poi spostarsi verso il percorso di gara. La partenza dei ciclisti da piazza XX Settembre è prevista alle 11.50 circa (preceduta dalla carovana) e il pubblico potrà assistere al loro passaggio lungo tutto il tragitto: i 'girini' sfileranno lungo piazza Cavour e corso Vittorio Emanuele per poi immettersi sulla Rivierasca e proseguire fino a viale Grigoletti. Qui, al civico 140, tra il cimitero e il garage Venezia, c’è il chilometro zero, ovvero la partenza vera e propria della corsa in direzione Asiago. Naturalmente anche sabato chioschi attivi, dalle 9 alle 23. Aperta anche la tensostruttura di largo San Giorgio.

Viabilità e parcheggi

Venerdì 26 i divieti cominceranno alle 16 circa e coinvolgeranno alcune aree del centro città. Sabato 27 i divieti inizieranno dal primo mattino e riguarderanno tutta l'area dentro il 'ring'. Dalle 10 circa fino alle 12.30 saranno chiuse tutte le strade coinvolte dal percorso dei ciclisti (piazza XX Settembre, corso Vittorio Emanuele, piazza San Marco, via San Marco, riviera del Pordenone, viale Dante, viale Marconi, viale Grigoletti, viale Venezia). Numerose strade limitrofe saranno interessate a deviazioni.

Informazioni utili

Bus. Alcune fermate sospese nelle giornate di venerdì e sabato, deviazioni di percorso e possibili ritardi. Mercato. Per consentire lo svolgimento del Giro d'Italia, il mercato cittadino di sabato 27 maggio è annullato. Raccolta rifiuti. Solo in alcune vie del centro, la raccolta del cartone delle utenze commerciali sarà anticipata a giovedì 25 maggio, stesso orario (esposizione dalle 19.15 alle 19.30 e raccolta dalle 19.30). Deroghe al rumore. Le autorizzazioni per l'utilizzo di macchinari e attrezzature rumorose per le giornate del 26 e 27 maggio sono contenute nelle ordinanze del sindaco n. 27/2017 e 27bis/2017 (pdf)