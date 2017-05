I friulani Fake Idols nella colonna sonora di "Milano in the cage - The Movie"

FIUME VENETO - 'One Way Trip', 'When the Curtain Closes', 'Far From My Widow', 'The Prankster' e 'The Trap of a Promise': sono questi i cinque brani della band friulana Fake Idols scelti dal regista friulano Fabio Bastianello per la colonna sonora del suo nuovo film 'Milano in the Cage – The Movie' distribuito nelle sale da Overall Pictures a partire dal 25 maggio 2017. Sabato 27 maggio alle 19.40 proiezione speciale all'Uci cinema di Fiume Veneto, in sala ci saranno regista, protagonista e band.

I friulani Fake Idols

I Fake Idols sono nati dall'unione di tre band conosciute e apprezzate in ambito metal/hard rock (Raintime, Slowmotion Apocalypse e Jar of Bones). Il loro album 'Witness' pubblicato da Scarlet Records è stato salutato con entusiasmo della critica specializzata in tutta Europa. 'Witness' vanta la presenza in veste di special guest del leggendario chitarrista dei Motörhead Phil Campbell, che compare anche nel video di 'Mad Fall', primo singolo tratto dal nuovo album.

Tappa friulana del tour promozionale

Sabato 27 maggio il tour promozionale del film 'Milano in the Cage – The Movie' arriva in Friuli per una serata speciale alla multisala Uci Cinemas di Via Maestri del Lavoro 51, Fiume Veneto. Alla proiezione delle ore 19.40 sanno presenti per il saluto in sala il regista Fabio Bastianello, il protagonista Alberto Lato e i Fake Idols. Oltre a loro, ci saranno le altre band che hanno contribuito alla colonna sonora: i friulani Overnuit Machine e i veneti The Panicles. Dopo la proiezione la serata prosegue al California Pub di Aviano.

Il film 'Milano in the cage - The Movie'

Il film, opera seconda del regista Fabio Bastianello - già autore di 'Secondo Tempo', girato in presa diretta e con un piano sequenza di 105 minuti - è la vera storia del fighter e protagonista Alberto Lato. Alberto, o Al, 36 anni, esperto di arti marziali, combattente di boxe thailandese, guardia del corpo e buttafuori, non si è risparmiato nulla, nemmeno i compromessi con la malavita. La disciplina estrema di 'Mixed martial arts' rappresenta per lui una possibile via di fuga da quel mondo di clandestinità. L’occasione per riscattarsi arriva con la finale del torneo Milano in the Cage, un incontro realmente combattuto per il film e il cui risultato finale si scoprirà solo al suono del gong. Nel cast, al fianco di Alberto Lato, gli interpreti Cristian Stelluti, Antonella Salvucci, Federica Strozzi, Lorenzo Bastianello, l’istruttore Claudio Alberton e il campione mondiale di Kickboxing e Full Contact Max Greco. Tra le partecipazioni speciali il cantautore Omar Pedrini, che firma anche due dei brani dell’intensa colonna sonora del film. Trailer: https://youtu.be/XZoBYmo52Jw

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Federazione Internazionale di Sport da combattimento Wtka e con la Born to Fight di Claudio Alberton e Boris Viale, organizzatori e precursori dell’evento più importante d’Italia di Mixed Martial Arts Pro: il Milano in the Cage, dal quale il film prende il nome.