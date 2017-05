Scienza da scoprire di notte e di giorno all'Immaginario Scientifico di Pordenone

PORDENONE - Sarà un fine settimana all'insegna della scoperta e del divertimento quello dell'Immaginario Scientifico di Pordenone: sabato 27 maggio ci sarà una Notte al museo tutta nuova, in compagnia di Archimede e delle sue geniali scoperte, mentre domenica 28 maggio il museo sarà aperto dalle 10 alle 18, con tante occasioni per scoprire o riscoprire la scienza in modo diretto, toccando con mano i fenomeni naturali.

Notte Immaginaria

Geometria, fisica, tecnologia… esiste un campo del sapere in cui Archimede si sia cimentato e non abbia lasciato il segno del suo genio? Per scoprire le più brillanti intuizioni e scoperte del grande scienziato dell’antichità, sabato 27 maggio arriva all’Immaginario Scientifico di Pordenone una notte al museo tutta nuova, riservata a giovani curiosi di scienza tra i 7 e gli 11 anni d’età. Nel corso della Notte Immaginaria i giovani scienziati avranno modo di conoscere da vicino gli aspetti più affascinanti della vita di una delle più curiose e vivaci menti di tutti i tempi e proveranno insieme a sperimentare la fisica di leve, spinte e galleggiamento, ragionando sugli stessi problemi complessi affrontati da Archimede e da lui risolti con originale arguzia. Al termine delle attività… tutti a nanna! Ciascuno con il proprio sacco a pelo i piccoli avventurieri della notte si addormenteranno all’interno del museo, per poi risvegliare corpo e mente al mattino con un’energetica colazione, prima di fare ritorno a casa. Il costo è di 39,00 euro a bambino (35,00 euro ridotto 'fratello/sorella'). È necessaria la prenotazione, da effettuare telefonando al numero 0434 542455.

Apertura domenicale

Domenica 28 maggio l'Immaginario Scientifico di Pordenone sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18. Nella sezione Fenomena adulti e bambini potranno gustare il sapore della scoperta e ripercorrere l'avventura della scienza grazie alle divertenti e colorate postazioni interattive, che permettono di toccare con mano i fenomeni naturali, formulando ipotesi, provando a trovare riscontro sperimentale e confrontandosi con gli altri, sempre in modo divertente e informale. Nello spazio delle multivisioni Kaleido si potrà ammirare Tempi e Stratempi, una raccolta di immagini dedicate ai fenomeni atmosferici che determinano i climi della Terra, un viaggio dall'Artide all'Antartide, attraverso le diverse fasce climatiche del globo. Nel planetario Cosmo, infine, a partire dalle 15 ogni ora è possibile fare affascinanti visite guidate alla volta celeste in questo periodo dell'anno.

