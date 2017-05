Il 30 maggio la premiazione del concorso letterario oncologico nazionale, l'indomani il convegno di medicina narrativa

AVIANO – Saranno premiati martedì 30 maggio prossimo al Cro, nel pomeriggio, i vincitori del con­corso artistico-letterario nazionale 'Espressioni di cura. Parole e immagini per narrare la malattia oncologica', iniziativa promossa dall’Istituto Nazionale Tumori cui hanno partecipato pazienti oncologici, operatori con esperienza di lavoro nelle strutture sociosanitarie con pazienti oncologici e caregiver.

Narrativa, fotografia e poesia

Per questa quinta edizione gli organizzatori, oltre che a narrativa e fotografia, hanno ammesso anche la poesia quale veicolo per esprimere il rapporto con l’esperienza oncologica propria o di terzi. Tema scelto, 'I nomi che diamo alle cose'. Il 31 maggio, invece, dal mattino, spazio alla sesta edizione del convegno di Medici­na Narrativa che si propone l’obiettivo di diffondere l’approccio nar­rativo-esperienziale nella formazione e educazione permanente del personale sanitario, con un taglio decisamente pratico, per facilitare l’acquisizione di atteggiamenti, sguardi, strumenti operativi di immediata applicazione nella realtà personale e professionale. Il conve­gno è strutturato in tre diverse sessioni.

Il programma è scaricabile dal sito internet dell’istituto.