Terzo appuntamento con il patrimonio del museo Ricchieri

PORDENONE - 'Le sculture dal ‘200 all’ ‘800 delle del Museo civico d’arte' saranno analizzate ed approfondite durante le visite guidate a Palazzo Ricchieri in programma per domenica 28 maggio alle 16.30. In un’ora e mezza circa, anche se non in modo esaustivo ma comunque significativo, verrà trattato il corpus scultoreo presente in Museo. Lo scarto temporale delle collezioni infatti permette di fare paragoni sullo stile e sul gusto e sui materiali nell’ambito della scultura. Una parte significativa sarà dedicata alle sculture lignee, opere di scultore veneti e friulani e ai gessi del pordenonese Antonio Marsure. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione ogni quarta domenica del mese, giunta al terzo appuntamento, si propone dunque di far conoscere le collezioni del patrimonio museale di Pordenone. Il costo d’ingresso è di un euro, la visita guidata rivolta ed un massimo di 30 persone, invece è gratuita.