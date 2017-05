Soccorso Alpino: doppio intervento nella zona di Aviano

PORDENONE - Domenica pomeriggio il Soccorso Alpino di Pordenone è intervenuto per effettuare due interventi a brevissima distanza l'uno dall'altro nel contesto della competizione di corsa in montagna Palamont, nella zona di Aviano. Sono stati due gli infortunati recuperati a Costalonga, sopra Giais di Aviano, a una quota compresa tra gli 850 e i 1.050 metri di altitudine e a una distanza l'uno dall'altro di circa ottocento metri in linea d'aria: M. N. classe 1993, di Gemona del Friuli e P. M. Classe 1974, di Maniago gli infortunati.

A prestare i primi soccorsi è stata la squadra di terra del Cnsas di Pordenone, già presente sul posto per fornire eventuale assistenza in gara, che si è mossa a piedi per raggiungerli. Il medico del Cnsas ha stabilizzato prima uno e poi l'altra concorrente e poi si è deciso di far intervenire l'elicottero, partito dalla centrale operativa di Udine con il tecnico elicotterista del Soccorso Alpino, per recuperarli entrambi con due verricellate. La squadra di terra, composta da otto uomini piu due, non poteva infatti allontanarsi dalla gara, che era solamente a metà del suo svolgimento.

I due sono stati trasportati dall'elicottero in una piazzola predisposta allo scopo e caricati sull'ambulanza che li ha portati all'ospedale di Pordenone per accertamenti. La donna ha riportato una distorsione, l'uomo una sospetta frattura.