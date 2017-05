FestinVal, primo concorso di illustrazione per l'immagine del festival a Tramonti di Sotto

TRAMONTI DI SOTTO - In occasione della sua quinta edizione, il FestinVal - contenitore di musica, arte, cultura e tradizione con una ricca rassegna di concerti e stage di danza, musica e canto popolare dedicati al folk italiano ed europeo, a cura del Comune di Tramonti di Sotto e della Pro Loco Valtramontina - per la propria immagine si affida a un concorso di Illustrazione, che a sua volta produrrà una mostra che andrà ad arricchire il calendario degli eventi in programma dal 3 al 7 agosto.

Un concorso a partecipazione gratuita

In linea con il tema del festival - dedicato quest’anno all’acqua - elemento simbolico e grande risorsa dei territori montani che con il suo scorrere libero e spontaneo abbraccia e mette in comunicazione i territori senza distinzioni - e al sasso - elemento base dell’architettura locale e materiale versatile, legato alle caratteristiche ambientali della valle - il tema del concorso è 'Storie d’acqua e di sassi'. Nell’immagine dovranno essere presenti gli elementi chiave di questa edizione del festival: musica e danza, acqua e sasso.

Il concorso, la cui partecipazione è gratuita, è aperto a tutti, senza alcun limite d’età.

Ogni partecipante - che potrà presentarsi come singolo o come gruppo - potrà presentare un massimo di 2 opere inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi.

La tecnica di esecuzione è libera: le immagini possono essere realizzate con qualunque tecnica grafica, tradizionale o digitale, ma devono essere a colori, e avere dimensioni di 297x420 mm, formato verticale. Nel caso di immagine digitale, la dimensione è di 420x594 mm, risoluzione 300 dpi, formato Tiff.

Le opere devono pervenire tassativamente entro sabato 3 giugno 2017 alle 23:59.

Premio in denaro

La giuria selezionerà un’opera vincitrice che riceverà un premio in denaro di 300 euro e altre 20 opere che verranno esposte durante le giornate del festival. Inoltre i primi tre classificati saranno ospiti del FestinVal nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 agosto con vitto e alloggio gratuiti. La comunicazione del vincitore e delle immagini selezionate dalla giuria sarà resa nota sul sito web e sulla pagina Facebook dell'Associazione Pro Loco Valtramontina. Gli autori selezionati saranno anche informati tramite e-mail e/o telefonicamente.

La giuria deciderà insindacabilmente quali immagini ammettere alla selezione.

Info: alice.cleva90@gmail.com; 339 6549598.