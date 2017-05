Mercato elettronico e lavori di manutenzione: importante incontro formativo per aziende e pubblica amministrazione

PORDENONE – Pubblica amministrazione, mercato elettronico per gli acquisti, bandi di lavori di manutenzione: sono tematiche all’ordine del giorno per le imprese che si trovano a colloquiare con gli enti locali ma che non sempre risultano di immediata comprensione. Proprio per questo, il 7 giugno, dalle 15, Camera di Commercio (sala convegni) promuove un incontro formativo per la stessa P.A. e per le aziende dal titolo 'Il Mercato Elettronico della PA e i bandi Lavori di manutenzione'.

Il Mercato Elettronico della P.A.

Il Mercato Elettronico della P.A. è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip. Esso garantisce alle amministrazioni acquisti di beni e servizi di qualità, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità. Si tratta di un’opportunità ormai consolidata anche per le imprese, che possono offrire i propri prodotti e servizi e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione aggiungendo un canale complementare rispetto a quelli già attivati per gestire le relazioni commerciali e beneficiando in tal modo dell’ampliamento del bacino della clientela grazie ad una maggiore visibilità. La legge di stabilità 2016 introduce la possibilità che gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip abbiano ad oggetto anche attività di manutenzione nel settore dei lavori pubblici. Il 1° luglio 2016 sono stati pubblicati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) sette nuovi bandi aventi ad oggetto 'Lavori di manutenzione'.

Il programma dell'incontro

Per illustrare il funzionamento del MePA e le nuove iniziative sviluppate, la Camera di Commercio di Pordenone e Consip, organizzano un Incontro formativo rivolto alle Pubbliche Amministrazioni e alle Imprese che si svolgerà secondo il seguente programma. L'incontro sarà preceduto dal saluto del Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Pavan. Il programma di 'Il Mercato Elettronico della PA' sarà il seguente: Modello di funzionamento del MePA, vantaggi e risultati, I bandi MePA per i Lavori di Manutenzione, La collaborazione con le Associazioni di categoria: il progetto Sportelli in Rete, Funzionalità per le Imprese e per le Pubbliche Amministrazioni.

I relatori

Relatori saranno Cristiana Livignani - Consip Direzione Programma Razionalizzazione degli Acquisti PA, Area Promozione e Supporto, Alberto Ruggieri – Consip Direzione Sourcing Servizi e Utility, Area Servizi al territorio e Francesca Pasquali Rinaldi – Consip Direzione Programma Razionalizzazione degli Acquisti PA, Area Promozione e Supporto. Come iscriversi: per la capienza di posti limitata, si prega di comunicare l’adesione ed il numero di partecipanti all’indirizzo: urp@pn.camcom.it.