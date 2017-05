"Xtreme Days 2017", il festival di sport freestyle ed estremi sta arrivando a Sacile

SACILE - Da oltre due anni il centro storico della città di Sacile ospita una grande kermesse che riunisce i più grandi interpreti del freestyle e degli sport estremi. Una festa per tutte le discipline che non conoscono limiti e che per un intero weekend richiama atleti, appassionati, curiosi e spettatori di ogni età. The Urban Freestyle and Xtreme Sport Festival è in calendario dal 1 al 4 giugno per quattro giorni di divertimento totale con show continui, un' immersione a 360° nel mondo dell’outdoor, del freestyle e dell’estremo rappresentato dai migliori professionisti sulla scena internazionale, tutti da vivere a pieno ed attivamente con decine di Workshops da provare ed Xtreme Xperience, in più di venti discipline diverse! A fare da contorno test di materiali tecnici, live concerts e ben due aree Street Food, conferenze e proiezioni di film di sport d'avventura. A fare da cornice a tutto questo il centro storico di Sacile, noto come 'Giardino della Serenissima' per la sua bellezza, e situato in Friuli Venezia Giulia al confine con il Veneto.

Il più grande festival di sport freestyle ed estremi in ambiente urbano d'Italia

Una location suggestiva, quanto mai insolita, ma che ha reso gli Xtreme Days un festival unico nel suo genere: è l’unico a trovare spazio tra contrade, antiche dimore, parchi, il fiume ed ogni angolo di un intero centro città. Dalle slackline che attraversano Piazza del Popolo e il Fiume Livenza allo street boulder sui palazzi storici del centro, dal parkour in ogni dove ai tuffi acrobatici fuori della porta di casa, dal flyboard sul Fiume Livenza al freestyle motocross che si spinge fino alle terrazze del quarto piano, interi parchi trasformati in adventure park, zone relax e area camping, e molto altro ancora. L’anima delle discipline più in voga si raduna così nel centro di Sacile per vivere e far vivere l’outdoor a tutti in un connubio perfetto fa sport, arte e natura. Evento ufficiale: https://www.facebook.com/events/1662425367108047/. Tutti i dettagli su www.xtremedays.it.

Gli eventi

Highline Urban Meeting: http://bit.ly/2pVZiqd

Krap Invaders Spring | Parkour meeting: http://bit.ly/2qGA3Lk

King of [SC] | Skate contest: http://bit.ly/2qQ0Fqw

Bike Dirt Jump: http://bit.ly/2pb1YTC

Sup Sprint Race: http://bit.ly/2pkQCYj

Flyboard test & Xtreme Lake Camp: http://bit.ly/2poIfvU

Kayak+MTB Xperience: http://bit.ly/2qGQo2w