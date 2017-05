Pop Festival: quattro giorni di rock a Pordenone

PORDENONE - È passato ormai un po’ di tempo da quando la sala concerti del Deposito Giordani è stata chiusa, sancendo la fine di quello che di fatto rimaneva l’ultimo baluardo per l’espressione delle avanguardie musicali nel nord-est e nel Friuli. Ma Pordenone non ci sta a tornare nel suo inverno provinciale e, con la ormai divenuta associazione culturale del Deposito Giordani, si fa promotrice di un nuovo importante evento musicale - Pop Festival -, teso a riunire alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana contemporanea - fra cui la cantante pop ‘Levante’, gli ‘Espana Circo Este’, la rock band toscana ‘The Zen Circus’ e i pordenonesi, ex membri dei ‘Prozac+’, ‘Sick Tamburo’.

Fucina di grandi artisti e gruppi

Lo scopo è quello di riaccendere quella vitalità che poche città come Pordenone hanno saputo avere nell’essere fucina di grandi artisti e gruppi musicali-dalla nascita del movimento culturale The Great Complotto alla fine degli anni ’70 fino a tutta la scena musicale degli anni ’90 - rendendo la sua condizione di provincia la premessa fondamentale per un’originalità artistica senza paragoni. Originalità che fece da base per tutta la scena indie e new wave successiva e che permise la nascita di gruppi come i Tre Allegri Ragazzi Morti, i Mellow Mood, i Prozac+, i Tampax e i Funeral de Kocis, leggendaria band rumorista degli anni ’90.

Un succedersi di generi e performance

Passando dal punk intriso di sonorità latine degli Espana Circo Este a quello più violento degli Zen Circus e intellettuale dei Sick Tamburo, fino al pop emotivo di Levante e a quello cantautorale di Edo e i Bucanieri, il festival vedrà un succedersi di generi e performance diversissime tra di loro, ma legati dal comune denominatore di saper arrivare con impeto al grande pubblico, dell’essere popolari per l’appunto, arrivando a scalare le grandi classifiche senza per forza essere sinonimo di musica di bassa qualità.

Dove, come quando

La manifestazione si svolgerà dal primo al 4 giugno, nell’area verde del centro Sportivo Lupieri in Via Pirandello 33, nel quartiere Villanova di Pordenone, dando ampio spazio non solo alla musica, ma anche ad altri eventi collaterali come la messa a disposizione di un’area verde con street-food, dj-set, esibizioni di skate, BMX e molto altro ancora. L’ingresso al festival sarà a pagamento, tranne per il giorno inaugurale e i biglietti sono disponibili sui circuiti ticket-one. Inoltre, i concerti si terranno anche in caso di maltempo.

Line-up

Di seguito elenchiamo la line-up delle varie giornate con tutti i nomi dei vari artisti musicali: Giovedì 1 giugno: Sick Tamburo, Lupetto, Scricciolone Venerdì 2 giugno: Lo Stato Sociale, Espana Circo Este, Edo e i Bucanieri Sabato 3 giugno: Levante, Landlord, Crista Domenica 4 giugno: The Zen Circus, Gazzelle, Gli Sportivi

Scritto da Laura Dal Farra