Il park Candiani sarà ad uso gratuito per il match del Pordenone

PORDENONE - In occasione della partita Pordenone - Cosenza, in programma mercoledì 31 alle 20.30 allo stadio Bottecchia, il vicino parcheggio Candiani sarà gratuito dalle 18 per i tifosi pordenonesi. Lo ha deciso in via eccezionale il Comune - che ha dato ordini in tal senso a Gsm - «sia per evitare problemi alla viabilità e ai residenti dei dintorni sia come segno di vicinanza alla tifoseria e alla squadra, vista l’importanza del match per la compagine cittadina». A riferirlo è l’assessore all’urbanistica Emanuele Loperfido, che invita i sostenitori locali a usufruire del parcheggio.

Si tratta, come detto, di un provvedimento straordinario. Normalmente i parcheggi multipiano sono gratuiti 'solo' il sabato dalle 15 e tutta la domenica, mentre i giorni feriali sono a pagamento. Ma non rendere gratuito il Candiani per questa partita infrasettimanale, per la quale è previsto il tutto esaurito nei settori neroverdi, avrebbe indotto molti automobilisti a cercare parcheggio nelle strade limitrofe, con tutti i disagi connessi.