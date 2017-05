Riapre la biblioteca di quartiere di via Pontinia a Pordenone

PORDENONE - La Biblioteca Jolanda Turchet nel quartiere Rorai Cappuccini di via Pontinia, riapre giovedì 1 giugno alle 17, con una festa e un momento culturale con la lettura animata 'Prezzemolina' a cura di Ortoteatro. La biblioteca è stata chiusa per alcuni mesi per consentire interventi di adeguamento alle normative, in particolare alla sicurezza, ma anche per rendere più confortevoli e funzionali gli spazi. Dunque dopo i lavori la biblioteca ritorna nella disponibilità della comunità di quartiere.

Attività di promozione alla lettura

Gestita dall'Associazione Il Circolo di Pordenone, presieduta da Luca Sartor, dispone di quasi 4000 volumi per ragazzi ed adulti e grazie ad un gruppo di volontari è aperta martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 (telefono: 0434553730). Inoltre l’attività di promozione alla lettura prevede l’organizzazione del ciclo 'Ogni biblioteca è un'avventura. Storie di mare e di pirati' che, a partire da luglio, sarà realizzato con il sostegno dell'associazione culturale Thesis. Anche questa, che per caratterizzarsi come logo si è scelta un’ape, assieme alle altre quattro biblioteche di quartiere, Bastia del Castello di Torre, Largo Cervignano, via Mameli e Scuola primaria G. Gozzi, fa parte del Sistema Bibliotecario Urbano che fa capo alla Civica di Piazza 20 Settembre.

Momento significativo per la valenza aggregativa

«Questo è un momento significativo - dichiara l’assessore Pietro Tropeano - non solo sotto l’aspetto culturale ma anche per la valenza e il carattere aggregativo che questo spazio rappresenta per lo sviluppo delle relazioni di quartiere. Siamo convinti che le biblioteche di quartiere rappresentino la vita culturale pulsante del quartiere e faremo opera di informazione e sensibilizzazione affinché sia condivisa questa finalità coinvolgendo la rete di tutte le associazioni che gravitano nell’area di Rorai».