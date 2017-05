"Incontriamoci in Fiera": Porte Aperte alla Fiera di Pordenone per una serata di spettacoli, musica e buon cibo

PORDENONE - 'Incontriamoci in Fiera', è questo il titolo scelto per l’evento in programma mercoledì 7 giugno alla Fiera di Pordenone. Come per la popolare iniziativa cittadina di cui richiama lo slogan, la manifestazione sarà una grande festa aperta a tutti i pordenonesi e non. La data non è stata scelta a caso:il 7 giugno è il Global Exhibition Day la Giornata Mondiale delle Fiere indetta da Ufi, Associazione Internazionale del Settore Fieristico, con il doppio scopo di richiamare sul mondo delle fiere l’attenzione degli stakeholders a diversi livelli (dai governi centrali alle amministrazioni locali, dalle associazioni di categoria ai singoli imprenditori, ai privati cittadini) e allo stesso tempo festeggiare tutti coloro che con il loro lavoro contribuiscono alla realizzazione delle tante manifestazioni: dipendenti delle aziende fieristiche, fornitori, espositori e collaboratori tutti.

Occasione per celebrare il 70esimo anniversario della Fiera di Pordenone

'Incontriamoci in Fiera 2017' avrà anche una significato in più perché darà il via ad una serie di iniziative dedicate a celebrare il 70esimo anniversario della Fiera di Pordenone che culmineranno nel mese di settembre (la prima fiera Campionaria è stata inaugurata il 6 settembre 1947 alle Scuole Gabelli di Pordenone) con una mostra storica e una rappresentazione teatrale originale scritta e interpretata dal duo pordenonese 'I Papu'. La manifestazione sarà ad ingresso gratuito e si aprirà alle ore 18.30 con accesso dal cancello Nord del quartiere fieristico. Il pubblico sarà accolto nel padiglione 8 dove sarà servito l’aperitivo offerto a tutti gli ospiti dai ristoratori della Fiera. Seguiranno, intorno alle 19.30, gli interventi delle istituzioni che saranno invitate ad un momento di riflessione sui temi legati alla Giornata Mondiale delle Fiere soprattutto nel contesto pordenonese. Presentatori dell’evento saranno 'I Papu' con l’intervento di Federico Cecchin, illustrator & caricaturist, che nei panni della 'polaroid umana' disegnerà a tempo di record la caricatura dei relatori e sarà poi a disposizione dei visitatori. Dalle ore 20 il palcoscenico sarà tutto per i Papu che presenteranno al pubblico i loro sketch storici con alcune battute dedicate alla Fiera di Pordenone e alla sua storia. Una sorpresa attende gli ospiti alle ore 21.30 con l’esibizione del duo Ma'Me' Circus che proporrà una selezione delle loro migliori esibizioni di circo contemporaneo tra acrobatica aerea e numeri alla ruota. A seguire spazio alla musica anni ’80 e ’90 con alla consolle Lino Lodi, uno dei dj più amati dagli over 30 pordenonesi ma non solo. Per tutta la serata i piccoli ospiti avranno a disposizione gonfiabili e attività a loro dedicate con animatori e tanti giochi.

Ricca offerta enogastronomica

Ricca l’offerta enogastronomica della serata a cura dei ristoratori del quartiere fieristico con la partecipazione speciale del Befed Truck, che porterà in fiera il cibo, la birra e le atmosfere che hanno reso questo marchio pordenonese famoso in tutta Italia. Prodotti tipici del territorio si mescolano a specialità della cucina internazionale nel menù che comprende: seppie, sarde e baccalà, paella, gyros, frico con polenta, panino con Salsiccia Pordenone, panino con wurstel, fronzen jogurth, crostini con affettati e formaggi e naturalmente Galletto Befed, Birra Befed, hamburger e cheeseburger.

'Incontriamoci in Fiera' è una festa realizzata da una grande squadra: 40 sono le aziende, fornitori e collaboratori di Pordenone Fiere, che hanno reso possibile l’evento contribuendo soprattutto all’allestimento, al programma e alla sua promozione. I loghi di tutti i partner e del main sponsor Itas Assicurazioni accompagnano la comunicazione della manifestazione. Tutte le informazioni nel sito www.fierapordenone.it