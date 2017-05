Premiati i vincitori del Concorso artistico-letterario oncologico nazionale

AVIANO – Sono stati premiati martedì 30 maggio al Cro i vincitori del concorso artistico-letterario nazionale 'Espressioni di cura. Parole e immagini per narrare la malattia oncologica', iniziativa promossa dall’Istituto Nazionale Tumori cui hanno partecipato pazienti oncologici, operatori con esperienza di lavoro nelle strutture sociosanitarie con pazienti oncologici e caregiver. Per questa quinta edizione gli organizzatori, oltre che a narrativa e fotografia, hanno ammesso anche la poesia quale veicolo per esprimere il rapporto con l’esperienza oncologica propria o di terzi. Tema scelto, 'I nomi che diamo alle cose'.

Pazienti vincitori

Per la narrativa 1° classificata: Flavia Ornella per 'Quali nomi diamo alle cose' (51 anni, Zoppola – Pn). Motivazione: «Per la scrittura precisa e la densità di immagini attraverso cui l’autrice restituisce con profondità il percorso esistenziale di una donna».

Per la poesia 1° classificata: Lucia Santarsiero per 'Il falò infido' (44 anni, Atella - Pz). Motivazione: «Per i versi, sempre bilanciati tra poesia e prosa, con cui l’autrice evoca una poliedricità emotiva ed esistenziale attraverso un linguaggio assolutamente moderno».

Per la fotografia 1° classificata: Francesca Intini per 'La bellezza' (38 anni, Treviso). Motivazione: «Per lo sguardo etereo e la composizione da cui emerge un forte messaggio di fiducia nella vita e nel futuro».

Operatori e caregiver vincitori

Per la narrativa 1° classificato: Pasquale Tarantini per 'Il mio infinito' (51 anni, Correggio - Re). Motivazione: «Per come l’autore affronta apertamente un percorso di malattia, accogliendo diverse storie con sguardo delicato e coinvolgente».

Per la poesia 1° classificato: Andrea Nosella per 'Dare un nome' (52 anni, Portogruaro - Ve). Motivazione: «L’autore riesce a indicare un affresco quotidiano di piccoli gesti ordinari che evocano un’energica adesione alla vita attraverso un’intensa sensibilità alla lingua».

Per la fotografia 1° classificato: Sandro Vinci per 'Ad maiora # stepbystep' (36 anni - Lentini - Sr). Motivazione: «Per la scelta del soggetto e lo sguardo empatico con cui l’autore ritrae il momento in cui un paziente si affida all’équipe medica».