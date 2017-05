Viabilità in occasione delle Cerimonie di Fondazione della Repubblica

PORDENONE - Per le celebrazioni del 71^ anniversario della Fondazione delle Repubblica, il comando di Polizia locale ha emesso un’ordinanza che limita la circolazione nella mattinata di venerdì 2 giugno. Dalla mezzanotte di giovedì 1 giugno alle 24 di venerdì 2 giugno vigerà il divieto di sosta in piazza del Popolo e in via Colombo tra l’intersezione con via Matteotti e quella con via Marco Polo per consentire l’allestimento di alcune strutture a servizio della prevista cerimonia. Venerdì 2 giugno dalle 7 alle 12 il divieto di sosta sarà istituito in piazzale Ellero dei Mille e nella aree adiacenti al Monumento ai Caduti in viale Trento e in viale Trieste. Dalle 9 alle 10 sarà vietato il transito in piazzale Ellero e in via Trieste ed inoltre lo stesso provvedimento vigerà dalle 9.50 e fino al transito del corteo in piazzale Ellero, via Cavallotti, piazza Duca d’Aosta, via Marconi, via Matteotti e piazza del Popolo. Il programma delle cerimonie prevede alle 9.15 lo schieramento del picchetto d’onore e dalle 9.30, dopo l’afflusso delle autorità, in successione gli onori ai gonfaloni, l’Alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento. Alle 9.50 il trasferimento in corteo in Prefettura dove saranno consegnate onorificenze al Merito della Repubblica conferite dal Capo dello Stato.