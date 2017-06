Grandi Maestri per giovani lettori e scrittori: Nicoletta Costa protagonista di Pordenonescrive Junior

PORDENONE – Sono i grandi Maestri a ispirare, sin da giovanissimi, le nostre scelte, ad alimentare le nostre passioni e a dare forma ai nostri talenti. Pordenonescrive Junior ne ha scelti quattro, per la sua edizione 2017 dal 19 al 21 giugno a Palazzo Badini: sono Guido Sgardoli, Rossella Renzi, Emanuela Da Ros e Nicoletta Costa, illustratrice prediletta dai bimbi di tantissime generazioni, italiani e stranieri. Sarà lei a scandire idealmente il conto alla rovescia del cartellone Junior verso pordenonelegge con due anteprime dedicate alla Festa del Libro e alle sue iniziative.

Uscirà infatti il 21 giugno il suo nuovo progetto, «Lo Zodiaco dei gatti», in libreria per Gallucci, con l’inizio dell’estate: uno Zodiaco formato bambino per spiegare con dolcezza la magia dei segni e l’alterità di ciascuno. A pordenonescrive Junior Nicoletta Costa anticipa una tavola del suo Zodiaco – quella del mese di novembre, dedicata al gatto scorpione – in attesa di spiegare ai giovani partecipanti come le parole si sposano a disegni, visioni, figure. «Nelle mie storie – racconta l’illustratrice - c’è quasi sempre un gatto sornione, che osserva il mondo con i suoi occhi gialli. Ora, mentre vi racconto dei gatti che disegno il mio gatto Chagall, in carne ed ossa, si è seduto sulla tastiera e fa le fusa...»

Nicoletta Costa sarà anche fra i protagonisti di pordenonelegge, dal 13 al 17 settembre, con la nuova collana «Tutti a scuola!» (EL), che per la prima volta presenterà in un incontro pubblico alla Festa del Libro. Chi ha paura della scuola? Con i libri della collana «Tutti a scuola!» nemmeno un bambino, garantito! Con gli spassosi racconti di Nicoletta Costa, i più piccoli non vedranno l’ora di arrivare sui banchi delle elementari, pronti a vivere da protagonisti le avventure in mensa, in biblioteca e in classe. E scoprire le sorprese che maestre super come Brigitta e Gabriella hanno preparato per loro.

L’estate 2017 arriva dunque con un pieno di fantasia e creatività: con quattro docenti d’eccezione che sanno come stimolare il gusto della lettura e i primi appassionati cimenti con la scrittura. pordenonescrive Junior, coordinato da Valentina Gasparet e promosso da Fondazione Pordenonelegge.it, conta su Guido Sgardoli per coltivare la passione dei classici, su Emanuela Da Ros per introdurre i ragazzi al fascino e ai meccanismi del racconto, su Rossella Renzi per andare alla scoperta dei versi e della poesia. Il corso è rivolto ai ragazzi della scuola primaria e dei primi anni della scuola secondaria di primo grado (8-12 anni), si svolgerà a Palazzo Badini dal 19 al 22 giugno, dalle 10 alle 12. Le iscrizioni e la relativa quota di adesione devono pervenire entro e non oltre martedì 13 giugno 2017 alla mail: fondazione@pordenonelegge.it. Info presso gli uffici della Fondazione Pordenonelegge.it, via Castello 4, Pordenone. Sito web www.pordenonelegge.it.