Pordenone si prepara alla giornata nazionale dello sport

PORDENONE - Quest'anno, per la prima volta, il Comune di Pordenone organizza la Giornata Nazionale dello Sport istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2003. «Questa manifestazione portata al centro della città - ha introdotto il Sindaco Alessandro Ciriani - dimostra l’attenzione dell’Amministrazione al ruolo dello sport, perché lo sport non è figlio di un dio minore. In occasioni di presentazione di manifestazioni spesso assistiamo a dei mantra, noi invece facciamo seguire attività concrete e le sosteniamo, per diffondere la cultura dello sport ma anche per ringraziare i volontari per il loro contributo e la loro collaborazione». «Questa Giornata dello sport - ha commentato l’assessore allo sport Walter De Bortoli - è un grande evento di promozione sportiva a cui hanno aderito 53 tra associazioni e società cittadine che presenteranno 35 discipline sportive, ma - ha aggiunto - è anche un momento significativo di aggregazione e di condivisione dei valori di cui lo sport è un sano portatore».

I luoghi della manifestazione

La manifestazione si svolgerà il 4 giugno dalle 10 alle ore 18 nel centro cittadino e più specificatamente in via Mazzini - tratto Ztl, piazzetta Cavour, piazza 20 Settembre, chiostro della biblioteca, cortile scuole Gabelli, piazza Risorgimento, Loggia del Municipio, piazzetta Calderari e all’imbarcadero sul fiume Noncello. Si presenteranno il calcio e il calcio a 5, basket, danza, pesistica e crosfit, arti marziali, ciclismo e triathlon, sci, sport nautici, tiro a segno, pugilato, nuoto, bmx - skate, tiro con l’arco e nordic walking, ginnastica ritmica ed artistica, golf, yoga, pallavolo, rugby, tennis, atletica, attività per disabili, scherma, scacchi, dama, bridge, pattinaggio, hockey, canoa. Gli spazi sono stati assegnati in base alle esigenze espresse dalle singole Associazioni che provvederanno con i propri volontari ad allestire con attrezzature e materiali idonei a permettere a bambini/ragazzi ma anche agli adulti, di sperimentare le diverse discipline sportive proposte. Per le discipline che per particolare tipologia non potranno essere 'provate' in piazza, sarà allestito un gazebo per fornire informazioni su corsi ed attività promossi dalle Associazioni di riferimento. Le associazioni che praticano la stessa disciplina si sono organizzate, con molto spirito di collaborazione, per gestire lo spazio assegnato alla disciplina praticata.

Tra i vari stand con la 'patente dello sportivo'

All'info point del Comune di Pordenone, che sarà situato presso il palco naturale di piazza 20 Settembre, saranno distribuite ai bambini/ragazzi una bottiglietta d'acqua Pradis e la 'patente dello sportivo' che utilizzeranno per 'girare' fra i vari stand ed effettuare le prove. Le associazioni provvederanno ad apporre un timbro sul simbolo del proprio sport per attestare che il bambino ha fatto la prova e se ne proverà almeno 5, all'info point potrà ritirare una maglietta ricordo della manifestazione. A tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno alla manifestazione, sia delle associazioni che visitatori, sarà distribuito anche un coupon che darà diritto ad uno sconto per il pranzo presso gli esercenti segnalati sul coupon stesso.

Bluenergy testimonial di prestigio

La manifestazione si concluderà verso le 18 in piazza 20 Settembre, con la presentazione delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa e con l’intervento di alcuni testimonial di prestigio.

Sponsor della manifestazione è la Bluenergy, che ha fornito 1.700 t-shirt personalizzate dell’evento che saranno consegnato a chi ha partecipato alla Giornata dello sport. «Sosteniamo con entusiasmo questo progetto perché lo sport è energia per le persone, per le città e per il territorio e contribuisce alla coesione sociale e alla condivisione di valori positivi - commenta Alberta Gervasio, direttore generale Bluenergy - Essendo l’azienda dell’energia vicina alle persone, abbiamo deciso di sostenere da subito questo evento che per un giorno fa vivere di sport l’intera città». Bluenergy sarà presente con un camper ad uso 'ufficio mobile' situato nell'area taxi di piazza 20 Settembre e presso il palco naturale della piazza con un gazebo per il materiale informativo e i palloncini.

Presente anche il sostegno di Acqua Pradis

L’iniziativa è sostenuta anche da Acqua Pradis, che ha fornito 1.500 bottigliette d'acqua. Hanno collaborato inoltre l'Associazione Pro Loco Pordenone, che con i propri volontari provvederà a sostenere le associazioni sportive per l'allestimento degli spazi, e l'Associazione Sviluppo e Territorio che ha contattato gli esercenti presenti nelle aree di svolgimento delle attività per coinvolgerli e per chiedere la disponibilità ad aderire alla 'convenzione' per il coupon a prezzo agevolato per i bambini e ragazzi presenti. In caso di pioggia la manifestazione verrà spostata presso i padiglioni 1, 2 e 3 gentilmente concessi dalla Fiera di Pordenone.