La quarta sala di Cinemazero è un valore per la comunità

PORDENONE - «Un intervento che consente non solo di migliorare la qualità delle strutture a disposizione dell'associazione ma anche e soprattutto di dare un ulteriore servizio alla comunità di Pordenone, molto legata al sodalizio e alla sua attività». Così il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello ha definito la creazione della quarta sala all'interno di Cinemazero, lavori che sono stati presentati nel corso di un incontro pubblico svoltosi a palazzo Badini a Pordenone. Alla presenza del presidente dell'associazione Renato Cinelli e del coordinatore artistico Riccardo Costantini, i progettisti hanno illustrato l'intervento che sarà reso possibile grazie alle risorse proprie dell'Associazione nonché da un contributo economico concesso dalla Regione.

Dal punto di vista progettuale dall'attuale Sala Grande verranno ricavati due spazi, di cui il secondo costituirà la quarta sala. Quest'ultima, che riprenderà la filosofia delle sale Totò e Pasolini, sarà dotata di 50 posti a sedere.



Come ricordato da Bolzonello nel suo intervento, l'operazione compiuta da Cinemazero è di grande valore per la città di Pordenone. «Già tre anni fa - ha detto il vicepresidente - mi era

stata presentata l'idea, che già allora avevamo valutato con molto interesse; l'operazione infatti prendeva le mosse non da un ragionamento di tipo economico quanto invece sulla volontà di

incrementare l'offerta per la nostra comunità».Bolzonello ha quindi voluto ringraziare i vertici dell'associazione culturale che, in autonomia, avevano deciso comunque di dare seguito alla riqualificazione degli spazi "chiedendo alla Regione di accompagnare un progetto che comunque sarebbe potuto proseguire in autonomia. È questa un'operazione significativa per la città di Pordenone - ha concluso il vicepresidente - anche per il grande valore sociale che l'attività di Cinemazero svolge per l'intero territorio».