Ensemble Serenissima: fine settimana musicale per i più piccoli

SACILE - Non è mai troppo tardi per cominciare a divertirsi con la musica. Ecco allora in arrivo nel fine settimana una iniziativa ad hoc pensata da Ensemble Serenissima per i più piccoli dei piccoli (0-5 anni): la lezione concerto 'Mamma e papà… mi portate a un concerto?', secondo la Music Learning Theory di Gordon. (E’ necessario prenotare la partecipazione al numero 338 1906538 o alla mail giorgia.fa@icloud.com). Appuntamento sabato 3 giugno alle 16.30 nella sede dell’associazione al secondo piano del liceo Pujati, con accesso da via Bellini a Sacile. Domenica, invece, alla 18 nell’ex Chiesa di San Gregorio sempre a Sacile si esibiranno gli allievi dei corsi di alto perfezionamento annuali di viola e violino, promossi dal docente Davide Zaltron.