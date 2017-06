Quartieri, arriva il mercato di Villanova

PORDENONE - Continua l’operazione avviata dalla giunta Ciriani per rivitalizzare i quartieri e le piazze. Dopo Torre, Sacro Cuore e piazza Risorgimento, anche Villanova avrà il suo mercato rionale con i prodotti genuini degli agricoltori locali. Dal 12 giugno le bancarelle si sistemeranno ogni lunedì in via Carducci dalle 7.30 alle 12.30. Presenti dai 12 ai 14 operatori affiliati a Agrizero, come a Torre. E lunedì 12 alle 10.30 ci sarà anche una piccola cerimonia di inaugurazione aperta a tutti i residenti e i cittadini. A partecipare anche gli artefici del nuovo servizio di quartiere: il sindaco Alessandro Ciriani, il consigliere delegato all’agricoltura Simone Polesello e l’assessore al commercio Emanuele Loperfido.

Spesa di ogni genere

Gli abitanti potranno fare la spesa di frutta e verdura fresca, formaggi di malga e capra, carne di maiale, pollo, mucca e coniglio. E poi pane, uova, la cipolla di Cavasso, il gelato artigianale, i fiori e altri prodotti di stagione. «Come promesso, prosegue il nostro impegno per offrire servizi di vicinanza ai quartieri e promuovere l’agricoltura nostrana con il quarto mercato a chilometro zero» scrive l’amministrazione comunale in una nota. «Un modo anche per favorire una spesa genuina e sostenere l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità, con particolare attenzione a quelli stagionali che non sempre sono valorizzati nella grande distribuzione alimentare». Tra gli intenti dei mercati rionali anche «promuovere modelli di sviluppo sostenibile e accorciare la filiera d'acquisto. Con la vendita a chilometri zero, infatti, l’inquinamento si può combattere anche a tavola perché scegliendo prodotti locali rispetto a quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir si riduce l’inquinamento legato ai trasporti».

Freschezza e genuinità assicurate

In città si estende dunque la mappa dei mercati e diventano numerose le possibilità di una spesa dalla freschezza e genuinità assicurate. Gli appuntamenti spalmati nella settimana sono infatti ben sei: oltre al consueto mercato cittadino di mercoledì e sabato in centro, sono disponibili quelli di lunedì a Villanova, giovedì mattina a Torre (piazza Lozer) e il pomeriggio in piazza Risorgimento (Campagna Amica), venerdì mattina al Sacro Cuore (parcheggio davanti la chiesa). Il Comune ha anche preparato la 'mappa della spesa' nei mercati cittadini. Le informazioni con luoghi, giorni, orari e prodotti sono disponibili su comune.pordenone.it/mercato.