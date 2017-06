Alla Camera di Commercio di Pordenone disponibili tre posizioni per lavoratori socialmente utili

PORDENONE - La Camera di Commercio di Pordenone cerca n. 3 lavoratori socialmente utili per un anno. L’opportunità è riservata a lavoratori diplomati e beneficiari di trattamenti previdenziali (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - o mobilità) residenti nel comune di Pordenone o nell'area territoriale di competenza del Centro per l’impiego di Pordenone. Le adesioni devono essere presentate unicamente presso i Centri per l’impiego della Provincia di Pordenone entro il 9 giugno 2017.

Ulteriori informazioni sul sito www.pn.camcom.it sezione 'Amministrazione trasparente – Bandi di concorso' oppure sul sito della Regione Fvg al seguente link: http://offertelavoro.regione.fvg.it/ (inserire codice offerta 9709).