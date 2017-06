Dermopigmentazione in senologia, importante convegno al Cro di Aviano

AVIANO – «La dermopigmentazione in senologia - Le regole, le finalità e gli ambiti di sviluppo: gli esperti ne parlano con professionisti e cittadini al Cro di Aviano», è il titolo del convegno aperto al pubblico, organizzato in collaborazione con Lilt e Andos di Pordenone, in programma sabato 10 giugno, con inizio alle 10 all'Istituto Nazionale Tumori (sala convegni Mauro Trovò).

Interverranno Manuela Agnello, Ricercatore Arpa Piemonte, Rita Molinaro, dermopigmentatrice, Antonia Pirrera, Ricercatore - Istituto Superiore di Sanità Roma e Alberto Renzoni primo tecnologo Istituto Superiore di Sanità.

La dermopigmentazione è un trattamento paramedicale con il quale si dà pigmentazione allo strato più in superficie del derma e può essere utilizzata per scopi correttivi estetici e ricostruttivi. Diversi sono i motivi che portano alla scelta di questa tecnica che, di solito, serve soprattutto in risposta al post operatorio con cicatrici da interventi di mastoplastica o mastectomia.