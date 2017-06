Eventi: Bolzonello, Piccolo Festival Fvg tra cultura e turismo

PORDENONE - «Piccolo Festival Fvg, evento giunto alla decima edizione, sa coniugare l'offerta turistica, culturale, ed enogastronomica della nostra terra con tre concerti di pregio inseriti in alcune delle dimore storiche del Friuli Venezia Giulia». Lo ha affermato il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, intervenendo a Pordenone alla presentazione dell'iniziativa che mette in calendario per le serate dei giorni 4, 6, 11, 12 e 13 luglio significative manifestazioni musicali, ritagliate con attenzione ai siti dove verranno rappresentate, e proposte-gusto di qualità.



Bolzonello, nel rivolgere il plauso dell'Amministrazione regionale agli organizzatori, in particolare a Gabriele Ribis, musicista e direttore artistico della manifestazione, ha ricordato che tra le attrattive per chi sceglie il Friuli Venezia Giulia tra le proprie mete vi è anche l'offerta di qualità culturale, storica, ed enogastronomica. Questo progetto, ha specificato riferendosi al Piccolo Festival Fvg che quest'anno ha per tema 'Castelli da Favola', coinvolge alcuni dei pilastri sui quali si regge l'offerta turistica di qualità della nostra realtà e propone un'occasione capace di trasmettere un coinvolgimento emotivo e sensoriale ai potenziali fruitori.

Pur rivolgendosi a un pubblico di nicchia per la specificità e le location prescelte, tra le quali il più piccolo teatro familiare d'Italia che è il teatrino del Castello di Valvasone, capace di 65 posti, nel quale nella giornata del 4 luglio saranno in programma due rappresentazioni, Castelli da Favola si presta a far conoscere anche a chi non potrà prendere parte agli eventi (6 luglio al Castello di Susans, 12 al Castello di Duino, dall'11 al 13 al Castello di Spessa) le potenzialità e le attrattive culturali del Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio degli spettacoli, a Valvasone verrà messo in scena 'Amori da favola', arie e duetti d'amore da Mozart a Rossini, al castello di Susans sarà proposto 'Ondine', uno spettacolo di danza dedicato alle fate delle acque della mitologia nordica, al Castello di Duino sarà rappresentato 'Buffo di Gusto', un concerto per basso buffo e chef su musiche e ricette di Gioacchino Rossini, mentre al Castello di Spessa sarà proposta l'opera in due atti 'La Cenerentola' di Rossini con una coreografia innovativa. Come nei Paesi del Nord, a metà concerto si potrà cenare assieme agli artisti.