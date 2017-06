Gaio Spilimbergo al via la Sagra delle Ciliegie

GAIO DI SPILIMBERGO – Anche quest'anno non poteva mancare. All'area festeggiamenti della Pro Loco «I Due Campanili» a Gaio di Spilimbergo è tutto pronto per la 33esima Sagra delle Ciliegie. Verranno proposte le specialità gastronomiche del paese, con gnocchi preparati con metodo artigianale, ottime carni alla griglia, frico, grigliata, frittura di pesce e vongolata. Inoltre: musica, proseccoteca, birreria, pizzeria e deliziose ciliegie italiane. Ospitalità, offerta gastronomica di qualità, tranquillità del posto in un’ampia area verde accanto al torrente.

Programma

Venerdì 9 giugno alle 19 vongolata e specialità pesce alla griglia. Alle 21 la Star Light Band live anni 70-80.

Sabato 10 giugno alle 19 apertura chiosco e cucina. Alle 20.30 da campanile a campanile, passeggiata notturna di 6 km con sosta e visita guidata a luoghi di interesse storico durante il percorso a Gaio e Baseglia (in caso di maltempo l'evento sarà spostato a sabato 17). Alle 21 serata danzante con l’orchestra Happy Days.

Domenica 11 giugno alle 12 apertura chiosco e cucina. Alle 20.30 serata danzante con Renè e la sua orchestra.

Venerdì 16 giugno alle 19 vongolata e specialità pesce alla griglia. Alle 19.30 esibizione di ballo a cura dell'associazione culturale progetto danza di Spilimbergo. Alle 21 anni ruggenti musica live anni '60-'70.

Sabato 17 giugno alle 19 apertura chiosco e cucina. Alle 21 Ballo, musica e simpatia con l’orchestra novanta.

Domenica 18 giugno alle 10 fino alle 18 quinto torneo internazionale di Kubb a coppie manifestazione a cura del F.Lu.S di Spilimbergo. Alle 12 apertura chiosco e cucina per tutta la giornata. Alle 20.30 musica live a 360° cover per tutti i gusti con la Straballo band. Alle 22 gran finale con spettacolo pirotecnico.

Gli organizzatori

L’Associazione «I Due Campanili» di Gaio e Baseglia nasce nel 1978, negli anni del dopo terremoto che ha colpito il Friuli nel 1976, periodo storico in cui parole come solidarietà e comunità avevano un enorme significato. L’esigenza di unire con un legame ancora più forte i due paesi di Gaio e Baseglia, frazioni a Nord del Comune di Spilimbergo, è sempre stato l’obiettivo principale della Associazione e dopo più di trent'anni di attività rimane alla base dello spirito associativo. Nel 2010 approva il nuovo statuto e diventa Pro Loco «I Due Campanili» di Gaio e Baseglia; è formata da volontari che lavorano con entusiasmo per il proprio paese con lo scopo di far conoscere la storia, la cultura e le tradizioni del proprio territorio.