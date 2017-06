España Circo Este: i ‘gitani’ che fondono le musiche del mondo

PORDENONE – Sono stati fra i protagonisti di Pop Festival, evento musicale che è approdato a Pordenone dal primo al 4 giugno, scorsi. Per l’occasione Laura Dal Farra ha intervistato Marcelo degli España Circo Este. Ecco cosa le ha raccontato.

Come è nato il vostro progetto musicale?

Io sono originario di Treviso e la formazione è nata da qualche mio viaggio in America Latina, soprattutto in Argentina, da dove ho importato la band. I nomi degli altri componenti sono in spagnolo, ma in realtà sono tutti romagnoli. Poi il tutto è venuto naturale.

Vi definite ‘gitani’. Tra tutti i luoghi che avete visitato, ce n’è qualcuno dove esibirvi è stato particolarmente significativo?

Direi l’Olanda, soprattutto Amsterdam. In generale tutto il Nord Europa ci ha stupiti molto, abbiamo ricevuto un calore che non ci aspettavamo.

I vostri live sono dei veri e propri spettacoli dal vivo, quasi circensi. Come vi preparate?

In verità noi odiamo un po’ la sala prove. Semplicemente quando siamo in tour siamo spontanei, se ci piace un certo modo di esibirci sul palco lo riproponiamo, altrimenti no. E’ tutto un po’ basato sul ‘Boh, vediamo quello che succede’. Ma è anche questo che rende i live interessanti e così coinvolgenti.

Punti di riferimento che vi hanno forgiato particolarmente? Non soltanto dal punto di vista musicale.

Noi siamo stati legati al Global Project, l’unione dei centri sociali del Nord Est. Dal punto di vista musicale io e il batterista siamo legati alla scena americana e a tutta la cultura latina del Sud America. Per me anche il sostrato letterario ha giocato una forte importanza: ho studiato lettere a Trieste, una città particolare, coinvolgente, intensa, che definisco un vero e proprio ‘buco nero’. Poi ovviamente tutto ciò che ho interiorizzato viaggiando da una parte all’altra del mondo

La scena del The Great Complotto Pordenonese ha influenzato il vostro lavoro?

Per me sì. Ho vissuto in Veneto e mi hanno forgiato soprattutto Davide e i tre Allegri Ragazzi Morti, ma anche la cultura hardcore dell’Emilia Romagna.

Il vostro ultimo album si intitola ‘Scienze della Maleducazione’. Insegnare a essere maleducati inteso come invito a esternare quello che non sarebbe consentito dire?

Sì. Volevamo indurre a dar sfogo ad una rabbia che spesso teniamo repressa dentro di noi perché esternarla viene spesso considerata un difetto. I difetti sono invece ciò che ti rendono unico, è il primo passo affinché una sorta di rivoluzione nel mondo possa avvenire.

La ‘Revolucion dell’amor’, come acclama la vostra canzone più famosa. Siete convinti possa accadere un cambiamento radicale in senso positivo?

Sì, di quello ne sono convinto. Tra poco avverrà un cambiamento epocale grazie proprio ai social che, a mio parere, stanno compiendo la loro parabola. Penso che avverrà una specie di rifiuto, i giovani inizieranno a boicottarli e non più ad esserne schiavi. Proprio come quando ero piccolo io, nell’era del Berlusconismo, che si era iniziato a rifiutare il fenomeno della televisione.

Come vi relazionate alla scena musicale mainstream in Italia?

Ci possiamo definire degli spettatori, di certo non protagonisti. Il settore in cui vogliamo realizzarci di più è quello dell’esperienza live, ovvero scaricare, caricare il furgone e suonare ininterrottamente in più posti possibili. Ecco, vogliamo avere degli spettatori, non esserlo.

Per voi ‘pop’ cosa rappresenta?

Non riesco più nemmeno a capire che cosa sia pop, le linee di demarcazione si sono distrutte. Viviamo nell’era dell’immagine e della comunicazione, quindi è la comunicazione che rende ‘pop’ un artista o è la sua musica? Ultimamente sembra più che il valore della musica sia determinato dal suo successo tramite i social.

Scritto da Laura Dal Farra