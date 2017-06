Progetto Academy, 9 i neolaureati assunti dalle aziende in Fvg

PORDENONE - Sono stati tutti assunti i nove neolaureati protagonisti del progetto Academy, l'iniziativa pilota co-finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, tramite il Fondo sociale europeo e realizzata attraverso l'Enaip per accorciare il gap tra studio e mercato del lavoro. I ragazzi hanno intrapreso e concluso con successo un percorso di training a medio-lungo termine in due aziende, la Roncadin (impresa produttrice di pizze surgelate) e la Servizi Cgn (il primo gruppo italiano nella consulenza fiscale e lavoro per professionisti). Proprio quest'ultima ha ospitato l'evento conclusivo del progetto, durante il quale sono state illustrate le azioni realizzate nei sei mesi di tirocinio.

La Servizi Cgn ha accolto 6 under 30 del territorio (come previsto dal bando) laureati in materie economico-giuridiche, coinvolgendoli in un percorso formativo di tipo esperienziale, alternando operatività a momenti d'aula e li ha poi assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante. Nello specifico, un gruppo di ragazzi ha analizzato casi di imprese italiane dotate di un manifesto della propria cultura aziendale, per poi metterli in relazione con quello adottato da Cgn e proporre osservazioni e miglioramenti.

Il secondo gruppo ha invece sondato e analizzato le opportunità di conoscenza che Cgn offre ai giovani neolaureati e proposto nuove idee e approcci formativi legati anche all'evoluzione del

progetto Academy. È infatti possibile che nel Pordenonese vengano attivati altri quattro percorsi finalizzati ad accorciare il gap tra studio e lavoro.

L'azienda naonense, che conta oltre 230 lavoratori, è una delle più attive in termini di offerta occupazionale (dal 2010 ha dato lavoro ad una media di 24 nuove persone all'anno) ed è stato

anche da poco riconfermata (unica in regione) nella classifica nazionale dei Great Place to Work. Cgn è inoltre da sempre sensibile ai progetti di alternanza scuola-lavoro e tirocinio

professionalizzante tanto che Academy è uno dei 22 stage attivati nell'ultimo anno, 16 dei quali si sono trasformati in contratti di lavoro.



Gli altri tre giovani hanno invece svolto il proprio percorso alla Roncadin dove, nello stabilimento di Meduno, sono già state inserite, grazie anche alla formazione realizzata nell'ambito del progetto Pipol della Regione, 30 nuove risorse. All'interno dell'azienda i ragazzi di Academy sono stati coinvolti in progetti di miglioramento tecnico connesso alla scelta dei fornitori, in linea con i più severi standard di qualità internazionali, la tracciabilità delle materie prime utilizzate e l'analisi degli impasti.