Ilario De Marco Zompit è stato eletto sindaco di Aviano

AVIANO - Ilario De Marco Zompit, appoggiato dalle liste Prima Aviano prima, Lega Nord, De Marco sindaco-Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Progettiamo Aviano, è stato eletto sindaco del Comune di Aviano con 1895 voti, pari al 46,71 per cento delle schede valide.



Hanno inoltre ottenuto voti: Sandrino Della Puppa-Zorz (Civica Aviano, Partito Democratico, Aviano in comune 2.0), 1831 voti (45,13 per cento); Mario Cipolat Mis (Lista Aviano), 331 voti (8,16 per cento).