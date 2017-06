L'evoluzione dell'economia in Fvg, a Pordenone il rapporto di Bankitalia

PORDENONE – Giovedì 15 giugno alle 14.30, nell’aula S1 nel Centro Polifunzionale di Pordenone in via Prasecco 3, si terrà la presentazione dell’Aggiornamento congiunturale del Rapporto della Banca d'Italia (sede di Trieste) 'L’evoluzione dell’economia regionale in Friuli Venezia Giulia' e, a seguire, la tavola rotonda sul tema 'In attesa del rialzo dei tassi: analisi di scenario su mercati, imprese, banche e assicurazioni'. L’iniziativa, organizzata dall’Università di Udine in collaborazione con l’Associazione Bonaldo Stringher, rientra nell’ambito degli appuntamenti 'L’Università incontra'. In apertura porteranno i saluti Flavio Pressacco, professore emerito di Metodi matematici per l’economia e presidente dell’Associazione Ban.Fin (Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e finanza dell’Università di Udine), e Gian Nereo Mazzocco, professore emerito di Economia degli intermediari finanziari. Introdurrà e coordinerà i lavori Enrico Geretto, docente di Economia degli intermediari finanziari e coordinatore del Corso di laurea magistrale in Banca e Finanza.

L'economia al centro

A seguire si terrà la presentazione del rapporto 'L’economia Fvg: aggiornamento congiunturale e aspetti strutturali' da parte di Giuseppe Manitta, direttore della Banca d’Italia sede di Trieste, Tiziana Sodano e Achille Puggioni dell’Ufficio analisi e ricerca economica territoriale che realizza il rapporto. Interverranno quindi Benedicta Marzinotto e Andrea Paltrinieri, ricercatori all’Università di Udine rispettivamente in Politica economica e in Economia degli intermediari finanziari. Al termine si terrà la tavola rotonda 'In attesa del rialzo dei tassi: analisi di scenario su mercati, imprese, banche e assicurazioni'. Interverranno Massimo Ritella di Crédit Agricole Friuladria, Gianfranco Pilosio della Bcc Pordenonese, Luca Pezzot di Roncadin spa, Flavio Della Giustina di Electrolux Professional spa.

Partecipazione gratuita

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti, ma è necessaria la registrazione al link https://www.metooo.io/e/convegno-banca-finanza-pn#.