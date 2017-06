Risultati lusinghieri alle finali regionali Propaganda di Trieste

PORDENONE - Sono giunte alla fine di un percorso di impegno e soddisfazioni le finali regionali Propaganda di Trieste per i più piccoli della Gymnasium Friulovest Banca, che hanno saputo portare a casa ancora una volta risultati lusinghieri.



I risultati

Nei 25 dorso 2011: Luna Bottecchia terza per le femmine; Fabio Barbon primo per i maschi.

Nei 25 stile libero 2011: primo Federico Ambrogetti, secondo Vittorio Muz.

Nei 25 stile libero 2010, seconda Jessica Colussi per le femmine; Alex Bergamo primo tra i maschi.

Nei 50 dorso 2009 seconda Elena Savian.

Nei 50 dorso 2008 Sara Silvestri prima per le femmine, Ruben Zammattio primo per i maschi.

Nei 50 rana 2008 prima Emma Deiuri.

Nei 25 farfalla 2009: Elisa Floreani prima, Alessandra Agapi terza.

Nei 25 farfalla 2008: prima Beatrice Miotto.

Nei 50 dorso2006: primo Damiano Miolo.

Nei 50 rana 2007: Valentina Canta seconda per le femmine; Paolo Fumi terzo per i maschi.

Nei 50 stile libero 2007: Alberto Zoggia primo per i maschi; Costanza Sartor seconda per le femmine.

Nei 50 farfalla 2007: Renee Rizzo prima, Giorgia Danelon terza per le femmine; Andrea Da Ponte primo, Alessandro Gallettini secondo per i maschi.

Nei 50 farfalla 2006: Morgana Bianchin prima, Giulia Ferroli seconda, Martina Turrin per le femmine; Mattia Priolo primo per i maschi.

Nei 100 misti 2007: Valentina canta seconda per le femmine, Andrea Da Ponte terzo; nei 100 misti 2006 prima Morgana Bianchin; nei 100 misti 2006 maschi primo Mattia Priolo, terzo Damiano Miolo.