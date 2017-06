Villanova, nuovo mercato accolto con entusiasmo

PORDENONE - Tanta gente, sole e entusiasmo hanno accolto l’inaugurazione del nuovo mercato di Villanova. A portare le bancarelle degli agricoltori affiliati a Agrizero, che saranno presenti in via Carducci tutti i lunedì dalle 7.30 alle 12.30, è stato il Comune. Al taglio del nastro c’erano l’assessore al commercio Emanuele Loperfido e il consigliere delegato al verde e all’agricoltura Simone Polesello che hanno fatto le veci del sindaco Alessandro Ciriani, assente per indisposizione. E a rendere la mattinata ancora più festosa ci ha pensato una delegazione di alunni della vicina scuola elementare Rosmini, accompagnati dai loro insegnanti.

Impegno per far crescere e rivitalizzare i rioni

«Villanova è una comunità viva e lo è ancora di più con il nuovo mercato – hanno sottolineato Loperfido e Polesello – continua così il nostro impegno per far crescere e rivitalizzare i rioni». Peraltro Loperfido ha anche comunicato che prossimamente aprirà nel quartiere una nuova gelateria-caffetteria. Nei circa 12 stand del mercato, gli abitanti potranno fare la spesa di frutta e verdura fresca, formaggi di malga e capra, carne di maiale, pollo, mucca e coniglio. E poi pane, uova, la cipolla di Cavasso, il gelato artigianale, i fiori e altri prodotti di stagione. «Un modo anche per favorire un’alimentazione sana e genuina – hanno commentato a margine Loperfido e Polesello - e sostenere l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità, con particolare attenzione a quelli stagionali che non sempre sono valorizzati nella grande distribuzione alimentare». Tra gli intenti anche «promuovere modelli di sviluppo sostenibile e accorciare la filiera d'acquisto. Con la vendita a chilometri zero, infatti, l’inquinamento si può combattere anche a tavola perché scegliendo prodotti locali rispetto a quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir si riduce l’inquinamento legato ai trasporti». Ultimo ma non ultimo anche l’obiettivo di procurare un effetto traino anche agli esercizi commerciali attorno al mercato.

Gli appuntamenti della settimana

Quello di Villanova è il quarto mercato rionale attivato dall’Amministrazione Ciriani. Diventano così ampie le possibilità di una spesa dalla freschezza e genuinità assicurate. Gli appuntamenti spalmati nella settimana sono infatti ben sei: oltre al consueto mercato cittadino di mercoledì e sabato in centro, sono disponibili quelli di lunedì a Villanova e giovedì mattina a Torre in piazza Lozer (entrambi tenuti dagli operatori di Agrizero) e il pomeriggio in piazza Risorgimento (Campagna Amica), venerdì mattina al Sacro Cuore nel parcheggio davanti la chiesa, curato da produttori indipendenti. Il Comune ha anche predisposto una pagina web riassuntiva con luoghi, giorni, orari e prodotti disponibili. Informazioni su comune.pordenone.it/mercato.