Compresse antilarvali e misure contro la zanzara tigre per contrastare la proliferazione

PORDENONE - L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza ad attivarsi e a collaborare per contrastare la diffusione della zanzara tigre poiché non è sufficiente solo disinfestazione delle vie pubbliche a cui provvede la Gea per conto del Comune. Nel periodo estivo e fino a novembre infatti la partecipata esegue interventi di disinfestazione antilarvale lungo le vie dell'intero territorio comunale, nelle aree di pertinenza degli asili nido e delle scuole comunali, nei parchi e nei giardini maggiormente frequentati.



Contributo della collettività

Per quanto riguarda il contributo della collettività, come stabilito da un’ordinanza dal sindaco Alessandro Ciriani emanata in marzo ed efficace fino al 30 novembre, i cittadini sono invitati a inserire periodicamente nei tombini e nelle caditoie dei giardini e dei cortili delle aree private, ma anche sui balconi e negli orti dove si possono creare ristagni d’acqua, specifici prodotti larvicidi che si trovano nelle agrarie e nelle farmacie. A tal proposito le compresse antilarvali si possono trovare nelle farmacie del territorio comunale e la prima confezione viene distribuita gratuitamente ai residenti.



Regole per contrastare la diffusione

Tuttavia ci sono alcune regole da seguire per contenere la diffusione della zanzara tigre. Si suggerisce di svuotare almeno ogni cinque giorni sottovasi, secchi, ciotole per l’acqua degli animali, annaffiatoi o comunque contenitori vari che vanno coperti con zanzariere o teli, mettere nelle vasche ornamentali pesci rossi o altri pesci che si nutrono di larve o zanzare, eliminare i contenitori inutili tipo lattine e barattoli e i pneumatici usati evitando la formazione di acque stagnanti e naturalmente trattare gli spazi con prodotti larvicidi.

Battaglia biologica

Il Comune di Pordenone, oltre ad effettuare interventi antilarvali ed adulticidi, ha adottato anche la battaglia biologica, collocando nelle aree ed in alcuni edifici pubblici del proprio territorio, 17 Bat Box, piccole casette in legno per il rifugio dei pipistrelli Questi mammiferi, infatti, ogni notte d'estate svolgono un controllo biologico delle popolazioni di insetti riuscendo a predarne ogni notte una notevole quantità tanto da aumentare il proprio peso fino al 50%.