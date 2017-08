Letture animate nelle biblioteche di quartiere

PORDENONE - Un altro avventuroso tour, frutto della collaborazione tra la Biblioteca Civica e l'Associazione culturale Thesis e Dedica Incontra che materialmente organizza la rassegna 'Ogni biblioteca è un'avventura. Storie di mare e di pirati', sarà proposto mercoledì 2 agosto alle 17.30 nella Biblioteca di quartiere Sud presso la Scuola primaria 'G. Gozzi' in via Vesalio. Il progetto delle letture animate nelle biblioteche del sistema bibliotecario urbano di Pordenone questa volta sarà dedicato a 'L’isola del tesoro' e curato da Ortoteatro. L’ingresso sarà libero fino all’esaurimento dei posti.

L’ultimo appuntamento del ciclo è in programma per martedì 8 agosto alle 21 nel chiostro della Biblioteca Civica e in caso di pioggia in sala conferenze, con lo spettacolo finale di burattini dal titolo 'Stenterello nell’isola dei pirati'.