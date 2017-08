Pordenonelegge 2017: le prime novità della Festa del Libro con gli autori

PORDENONE - Carlos Ruiz Zafòn, lo scrittore spagnolo più amato e letto, best seller mondiale con la tetralogia di Barcellona, inaugura la 18ma edizione del Festival; mercoledì 13 settembre sarà protagonista, al Teatro Verdi di Pordenone, del dialogo condotto dal direttore artistico del Festival, Gian Mario Villalta. A Pordenonelegge Luis Sepùlveda in anteprima nazionale con il libro

Storie ribelli, una raccolta di racconti legati al suo impegno politico e civile.

Autori stranieri

Il festival sarà vetrina straordinaria per gli autori stranieri: ci saranno le scrittrici statunitensi Elizabeth Strout e Jennifer Niven, gli inglesi Lawrence Osborne e David Lodge in anteprima con le loro novità. E ancora il continuatore di Millennium David Lagercrantz, il russo Andrej Astvacaturov, lo statunitense David Leavitt, l’ecosaggista Vandana Shiva e l’ex modella francese Victoire Maçon Dauxerre, sui temi dell’anoressia in anteprima al festival. A pordenonelegge anche Jean-Paul Fitoussi, Rutger Bregman, Thomas Hylland Eriksen, Bernard Stiegler, Catherine Millot, i cartoonist spagnoli Juan Dìaz Canales e Rubén Pellejero, l’autore azzero Kamal Abdulla. A Wole Soyinka sara’ consegnato il Premio Crédit Agricole Friuladria 'La storia in un romanzo'.

Autori italiani

Centinaia anche gli autori italiani: fra gli altri anche Paolo Cognetti, Domenico Starnone, Stefano Benni Walter Siti, Emanuele Trevi, Gianrico Carofiglio, Giuseppe Culicchia, Marcello Fois, Silvia Avallone, Mauro Covacich, Diego De Silva, Mariapia Veladiano, Marco Malvaldi, Gianni Biondillo, Enrico Brizzi, Francesca Melandri, Teresa Ciabatti, Maria Venturi, Enrico Galiano, Federica Manzon, Pino Roveredo, Caterina Soffici, Giovanni Nucci.

Partnership con Treccani

Pordenonelegge 2017 inaugura la nuova partnership con Treccani: sabato 16 settembre un’intera giornata sarà dedicata ai rapporti fra letteratura e lingua italiana. Fra i protagonisti Roberto Piumini, Guido Sgardoli, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, Giuseppe Antonelli, Paola Mastrocola, Massimo Onofri, Stefano Bartezzaghi, Marco Damilano.



Storia, filosofia, arte, poesia, spettacolo e giallo

Del nostro tempo converseranno sotto diverse prospettive Ferruccio De Bortoli, Alan Friedman, Pietrangelo Buttafuoco, Beppe Severgnini, Gianfranco Pasquino, Maurizio Molinari, Luca Ricolfi, Aldo Cazzullo, Francesco Merlo, Massimo Cirri, Antonello Dose, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Guido Guerzoni, don Antonio Mazzi, Marino Niola, Umberto Ambrosoli, Gian Paolo Montali, Roberto Bertinetti e il Comandante Alfa.

Percorsi di storia e filosofia con Corrado Augias e Luciano Canfora in dialogo sullo stato della democrazia e con Ernesto Galli Della Loggia, Salvatore Settis, Armando Massarenti, Benedetto Josef Carucci Viterbi, Massimo Recalcati, Francesco Stoppa, Lorella Zanardo, Riccardo Mazzeo, Richard Owen, Piergiorgio Odifreddi, Jim Baggott, Edoardo Boncinelli.

Arte, Poesia e Spettacolo per un festival nel festival: con Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini, Federico Zampaglione, Luca Barbareschi, Chiara Francini, Ferruccio Soleri, Mauro Corona, Luigi Maieron, Davide Toffolo, Alessandro Marzo Magno, Simona Maggiorelli, Carlo Ossola, Davide Rondoni, Enrico Magrelli, Sandro Cappelletto.

E un Viaggio in Italia a tutto giallo con Hans Tuzzi, Marcello Simoni, Pierluigi Vito, Giampaolo Simi, Antonio Manzini, Maurizio De Giovanni, Alessandro Perissinotto e Gilda Piersanti.