Piccin, la burocrazia impedisce l'impiego degli immigrati per i lavori utili

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - «Non è ammissibile che la burocrazia impedisca di poter impiegare gli immigrati in attività utili per la collettività». Questo il commento di Mara Piccin, consigliera regionale di Forza Italia, alla notizia che a San Vito decine di richiedenti asilo non potevano svolgere mansioni a beneficio della comunità per problematiche inerenti i tutor.

In occasione di approvazione della legge di assestamento di bilancio - continua la consigliera forzista - la Giunta Serracchiani ha accolto un ordine del giorno, presentato da Forza Italia, che la impegnava ad agevolare l'utilizzo dei richiedenti asilo nello sfalcio delle erbacce che invadono i cigli delle strade ex provinciali. L'Esecutivo regionale dovrà muoversi al più presto o l'impegno rischia di rimanere lettera morta. In assestamento di bilancio - conclude la Piccin - la Giunta regionale ha impegnato 100 mila euro per far giocare a calcio i richiedenti protezione internazionale e per far fare loro corsi di insegnamento dei mestieri. Fargli tagliare l'erba sarebbe gratis e magari quelle risorse sarebbero potute andare a beneficio dei disoccupati regionali.