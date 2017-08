Azzano Decimo, a Ca' Muliner si festeggia aspettando le ferie

AZZANO DECIMO - Giovedì 3 e venerdì 4 agosto All'enoteca Ca' Muliner, due serate musicali con degustazione per festeggiare in grande l'arrivo delle ferie. Giovedì, la prima delle due serate da trascorrere insieme è dedicata alla pizza e alla birra fresca che saranno accompagnate dalla musica live della band Liga 2.0. Venerdì 4 agosto la seconda serata proporrà l'hamburger di limousine. Dalle 21.00 buffet di frutta con Gineria, Vodke e Cocktail. Il tutto accompagnato dal sound inconfondibile di Vinnie Perinotto & Thomas Ledd. E' gradita la prenotazione: 0434/640124; info@camuliner.com.

Ca' Muliner nasce da un sogno: riportare all’antico splendore i Mulini Facca di Borgo Colle in Azzano Decimo, decaduti dopo diversi decenni di incuria. Lo scopo era evitare che venisse persa una così importante eredità storico-culturale del passato e restituire un luogo di incontro e di convivio alla comunità azzanese e non. Sono stati restaurati il mulino, la trebbia e la casa colonica con materiali originari e di recupero per ricreare l’antica atmosfera che permeava questo sito, da sempre luogo conosciuto e frequentato da coloro che si recavano al mulino per macinare il grano. Oggi Ca' Muliner offre ai suoi ospiti la possibilità di incontrarsi e di rilassarsi mettendo a disposizione le varie strutture ricettive di cui si compone: il ristorante, con cucina tipica del territorio rivisitata in chiave moderna, l’enoteca, con tutta la passione per il buon vino e un atmosfera accogliente e rilassante, la struttura alberghiera, per accogliere i nostri ospiti in una location dal sapore antico, il museo etnografico dell'attività molitoria, per riportare alla memoria l'antico mestiere del mugnaio ormai in disuso.

Azzano decimo e dintorni

Situato in una posizione privilegiata, a pochi chilometri dall’uscita autostradale Azzano Decimo, è il posto ideale per chi ricerca una vacanza culturale, data la vicinanza non solo a borghi medievali come Sesto al Reghena e Valvasone, ma anche a città d’arte come Pordenone, Udine e Venezia; oppure per una rilassante vacanza nel verde, con la possibilità di visitare sia i monti, sia le spiagge del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Ca' Muliner è una sosta quasi obbligata per chi ricerca la pace e la tranquillità di un soggiorno immerso nel verde: ideale per pranzare e cenare con famiglia e amici, festeggiare le proprie ricorrenze in un ambiente elegante, ritrovarsi per un meeting di lavoro e pernottare per una vacanza o dopo un giorno di lavoro.