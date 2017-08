Tutto pronto per la 31ma edizione di «Cordovado Medievale»

CORDOVADO – Arrivano i festeggiamenti per la 31ma edizione di Cordovado Medievale. Un fitto calendario di appuntamenti dal 27 agosto al 3 settembre. Ecco il programma completo: si comincia con le feste dei rioni, domenica 27 agosto alle 17, Festa Tempora al Rione Villa Belvedere, antico mercato, spettacoli, taverne aperte e figuranti in costume storico il tutto presso il Duomo Antico S.Andrea. Martedì 29 agosto alle 19.30, Festa del Rione Borgo con taverne aperte, spettacoli e figuranti in costume storico presso la Piazza Santa Caterina. Mercoledì 30 agosto alle 19.30, Festa del Rione Saccudello contaverne aperte, spettacoli e figuranti in costume storico

presso Cortile Giusti-Bot. Venerdì 1 settembre, alle 20 a Palazzo Mainardi cena medievale alla taverna de la Cicuta uno spettacolo teatrale accompagna il servizio di un antico banchetto medievale. Evento su prenotazione. Sabato 2 Settembre alle 18, «Notte de li pazzi» taverne aperte, musici e spettacoli presso Palazzo Cecchini dalle 18, Festa del Rione Suzzolins, antico mercato, spettacoli, taverne aperte e figuranti in costume storico presso l'area festeggiamenti Suzzolins.

Il Palio dei Rioni e la sfilata storica

Domenica 3 Settembre dalle 10 in scena, il grande Paio dei Rioni con la sfilata storica. In programma l'antico mercato, spettacoli, taverne aperte e figuranti in costume storico presso il centro di Cordovado, Palazzo Cecchini e arena estiva, alle 10 benedizione dei Gonfaloni e Santissima Messa presso il Duomo Vecchio, mercato medievale e laboratori sui mestieri antichi, artigiani e mestieranti medievali a cura di Antica Fiera di Santa Lucia e Sipario Medievalepresso in via Battaglione Gemona, accampamento Compagnia d’Arme Cavalieri di San Giovanni presso i Giardini di Palazzo Cecchini, Ludus in tabula giochi in legno per bambini e adulti presso via Battaglione Gemona, entrata da Palazzo Mainardi, postazione di tiro con l’arco a cura di gruppo Arceri Curtis Vadi presso giardini di Palazzo Cecchini, alle 11.30 spettacolo del Gruppo Sbandieratori e Tamburi di Cordovado presso Piazza Santa Caterina Alle 12 stuzzichi e bocconi, la Nuova Hostaria Cecchini propone porchetta speziata, gnocchi e taglieri di affettati e formaggi presso Palazzo Cecchini, Pranzo col porco la Taberna Al Vecchio Tiglio propone propone crostini al Tiglio, gnocchi caserecci, maiale alla brace, fagioli alla contadina, patate rustiche e crostata presso Stand Via Duomo. Alle 15 spettacoli di equilibrismo e giocoleria con Il Gobbo di Cicignano presso Piazza Santa Caterina, musiche medievali presso via Battaglione Gemona, alle 16 sfilata storica in costume, antica sfilata dei Rioni in costume storico

con esibizioni di sbandieratori e tamburi in centro città da Via Battaglione Gemona. Alle 17 disputa del Palio dei Rioni: la caccia al simbolo, il furto delle botti, la giostra delle bandiere, il tiro con l’arco, esibizioni del Gruppo Sbandieratori di Cordovado e combattimenti di armigeri e cavalieri presso l'Arena Estiva Cecchini. Alle 18, trampoli e trampolieri spettacolo sui trampoli presso Via Battaglione Gemona, spettacoli di equilibrismo e giocoleria con Il Gobbo di Cicignano presso Piazza Santa Caterina, alle 19 esposizione rapaci ed esibizione di volo a cura di Stirpe Rapace presso corte Palazzo Mainardi, alle 20.30 spettacolo di Fuoco presso Piazza Santa Caterina, alle 21.30 consegna del Palio 2016 presso la Corte di Palazzo Cecchini, alle 22 spettacolo finale di Fuoco e Acrobatica Aerea presso la Corte di Palazzo Cecchini. Per informazioni: medioevo.procordovado.it.