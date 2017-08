Qualità e quantità per il centrocampo neroverde: ingaggiato Lulli

PORDENONE - Il Pordenone Calcio comunica di aver ingaggiato il centrocampista Luca Lulli. Il giocatore classe ’91 si è legato al club neroverde con un vincolo biennale (scadenza giugno 2019). Lulli è un centrocampista di quantità e qualità, con esperienza in tutti i ruoli della mediana. Nella stagione 2016-2017 è stato grande protagonista con la maglia della Sambenedettese: in dettaglio, ha totalizzato 35 presenze, realizzato due reti, entrambe con pregevoli conclusioni dalla distanza (al Parma e al Südtirol) e 'firmato' due assist. In precedenza il nuovo giocatore neroverde ha giocato con Savona, Catania, Teramo, Paganese, Como e Pescara.